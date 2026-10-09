Fitbit Edge, il leak svela GPS e autonomia fino a 7 giorni

Si chiamerà Fitbit Edge il nuovo fitness tracker di Google, quel dispositivo misterioso comparso qualche mese fa tra le pubblicità di Pixel 11 senza che l’azienda lo nominasse mai. All’epoca le ipotesi in circolazione erano sostanzialmente due. Secondo alcuni le immagini erano state create con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, che avrebbe riempito un vuoto inventando di sana pianta un oggetto inesistente. Altri erano invece convinti che si trattasse di un prodotto ancora da annunciare, e a quanto pare avevano visto giusto. Un leak recente mostra infatti il nuovo indossabile, pensato per collocarsi a metà strada tra Fitbit Air e Pixel Watch 5.

Fitbit Edge, com’è fatto il nuovo tracker

Guardando le immagini trapelate, Fitbit Edge si presenta con una struttura compatta e molto vicina a quella di un classico braccialetto per il fitness, senza troppe concessioni al mondo degli smartwatch. Il gruppo di sensori posteriori ricorda più quello montato su Fitbit Air che la soluzione adottata da Pixel Watch 5. Questo però non significa che il dispositivo debba per forza accontentarsi di poco, visto che non si esclude la presenza di sensori aggiuntivi capaci di monitorare un numero maggiore di parametri.

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Sul fronte estetico il braccialetto dovrebbe arrivare in tre colorazioni ovvero nero, verde e arancione. Tonalità che, almeno a giudicare dalle foto, sembrano richiamare da vicino le finiture Obsidian, Olive e Canyon già disponibili per Pixel 11 Pro, segno di una certa coerenza nella gamma. Cambia anche il modo in cui si sostituisce il cinturino. Rispetto a Pixel Watch il nuovo modello dovrebbe affidarsi a un meccanismo a pressione, più semplice e immediato.

Passando alla scheda tecnica, il tracker di Google dovrebbe garantire un’autonomia fino a sette giorni, una durata interessante per chi non ama ricaricare il dispositivo ogni sera. A bordo ci sarebbero poi il GPS, un altimetro per rilevare l’altitudine e il riconoscimento automatico delle attività. Non mancherebbero nemmeno le notifiche provenienti dallo smartphone e la possibilità di usare alcune applicazioni come Google Maps, YouTube Music e Find My Phone.

L’erede della serie Charge, tra uscita e prezzo

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la compatibilità. Fitbit Edge dovrebbe funzionare sia con Android sia con iOS, allargando così il bacino di potenziali acquirenti anche a chi utilizza un iPhone. E il tempismo non sembra casuale, perché il nuovo indossabile potrebbe andare a occupare uno spazio rimasto scoperto da tempo. Google infatti non presenta un nuovo Fitbit Charge dal 2023, e questo dispositivo avrebbe tutte le carte in regola per raccoglierne l’eredità, mantenendo un’impostazione orientata soprattutto alla salute e all’attività fisica piuttosto che alle funzioni da orologio intelligente.

Per quanto riguarda il debutto, le indiscrezioni indicano una presentazione già nel corso di ottobre, così da portare il prodotto sugli scaffali prima della stagione degli acquisti natalizi. Il prezzo ufficiale non è ancora noto, ma la cifra di Fitbit Edge potrebbe collocarsi in una fascia compresa all’incirca tra 130 e 170 euro.

Fonte: TecnoAndroid