Google Messaggi, nuovo menù flottante e copia parziale del testo

Google ha finalmente spiegato nel dettaglio il nuovo menù contestuale flottante di Google Messaggi, una novità che in realtà aveva già iniziato a comparire sugli smartphone degli utenti senza alcuna comunicazione ufficiale. Il rollout per tutti era partito la settimana precedente quasi in sordina e solo un paio di giorni fa il colosso di Mountain View ha deciso di raccontare con precisione quali fossero le intenzioni del team di sviluppo.

Parliamo di una funzione su cui gli ingegneri lavoravano già dallo scorso anno e che punta su due aspetti molto concreti. Da una parte c’è la volontà di rendere più comodo l’uso a una mano dell’app, dall’altra la possibilità di selezionare e copiare soltanto una porzione di un messaggio invece di dover prendere per forza l’intero testo.

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Cos’è la Long Press Experience di Google Messaggi

L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sul portale di supporto di Google, che ha così reso ufficiale il nuovo menù dell’applicazione. Vale la pena ricordare che Google Messaggi è l’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel e anche sui dispositivi Android dei produttori che non integrano un’app di messaggistica proprietaria. Il bacino di persone coinvolte dalla novità è quindi piuttosto ampio.

Il nome scelto dall’azienda per questa funzione è Long Press Experience, che in italiano diventa semplicemente menù a pressione prolungata. L’idea alla base è offrire un modo più intuitivo per interagire con le conversazioni. Google lo descrive infatti come un menù attivabile con un semplice tocco che mette subito sotto gli occhi dell’utente le azioni utilizzate più spesso, senza costringerlo a cercarle altrove.

Questa aggiunta prende il posto della vecchia barra degli strumenti superiore, che con il telefono in una sola mano risultava spesso scomoda da raggiungere con il pollice. Il nuovo pannello rende molto più visibili comandi come Rispondi, Inoltra, Copia, Speciale, Elimina, Seleziona più messaggi e Informazioni. Tutto quello che prima stava in alto, lontano dalla zona più naturale dello schermo, adesso compare direttamente vicino al messaggio su cui si sta agendo.

Selezione parziale del testo e adattamento ai diversi dispositivi

Tra le novità più attese c’è senza dubbio la selezione parziale del testo di un messaggio. Secondo quanto spiegato da Google si tratta di una delle funzioni più richieste dagli utenti, che fino a oggi dovevano copiare l’intero contenuto anche quando serviva soltanto un numero di telefono, un indirizzo o una singola frase. Con il menù flottante diventa possibile scegliere esattamente la parte che interessa.

Il nuovo menù è stato pensato anche per integrarsi bene con il resto dell’interfaccia. Si adatta al tema chiaro o scuro impostato sul dispositivo e funziona al meglio anche quando il telefono viene usato in modalità orizzontale. Google ha poi lavorato perché fosse pienamente accessibile e comodo da usare pure su tablet e smartphone pieghevoli, dove le dimensioni e le proporzioni dello schermo cambiano parecchio rispetto a un telefono tradizionale. L’azienda si augura che queste modifiche rendano la messaggistica più fluida ed efficiente e invita gli utenti a provare subito il nuovo menù a pressione prolungata.

Per ottenere la novità basta avere l’app aggiornata. Su uno smartphone Android è sufficiente aprire il Google Play Store, cercare Google Messaggi e toccare Installa se l’app non è presente oppure Aggiorna nel caso in cui sia disponibile una nuova versione. Chi preferisce provare in anteprima le funzioni in arrivo può iscriversi al Programma Beta dell’applicazione. Qualora i posti disponibili fossero esauriti resta comunque la possibilità di procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK.

Fonte: TecnoAndroid