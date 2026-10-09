HyperOS 4 unisce Xiaomi e iPhone: notifiche e risposte condivise

Con HyperOS 4 Xiaomi prova a rendere molto più sottile il confine che separa i propri smartphone dall’universo Apple. La nuova versione del software porterà infatti una serie di funzioni di interoperabilità con iPhone, iPad e Mac che puntano decisamente in alto e vanno ben oltre il classico scambio di qualche file sporadico tra un dispositivo e l’altro.

Far dialogare telefoni che appartengono a ecosistemi differenti non è mai stato particolarmente semplice. Chi si trova a usare un dispositivo Xiaomi accanto a prodotti della Mela lo sa bene, perché spesso servono passaggi intermedi, app di terze parti o soluzioni poco eleganti per ottenere risultati che dovrebbero essere immediati. Ed è proprio qui che il nuovo aggiornamento vuole fare la differenza, con strumenti pensati tanto per l’uso quotidiano quanto per le ore di lavoro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Foto, documenti e notifiche che viaggiano tra Xiaomi e iPhone

Il primo tassello riguarda la condivisione dei contenuti. Gli utenti Xiaomi potranno inviare a un iPhone foto, documenti, contatti e pagine web direttamente dal proprio smartphone, senza particolari complicazioni. Un gesto che sulla carta sembra banale ma che fino a qualche anno fa, tra due piattaforme così diverse, sarebbe stato praticamente impensabile.

Non finisce qui, perché HyperOS 4 consentirà anche di consultare gli album fotografici nel cloud da entrambi i dispositivi. Le immagini salvate online diventano così accessibili sia dal telefono Xiaomi sia dal melafonino, e lavorare con due ecosistemi in parallelo smette di essere un piccolo rompicapo quotidiano.

La novità forse più interessante però è un’altra, ovvero la sincronizzazione bidirezionale delle notifiche. Stando alle informazioni disponibili al momento, gli avvisi potranno essere visualizzati in tempo reale tra i due sistemi. Ma soprattutto sarà possibile rispondere ai messaggi direttamente, senza dover per forza prendere in mano lo smartphone sul quale sono arrivati. Chi tiene due telefoni sulla scrivania potrà quindi gestire tutto da un unico dispositivo, evitando di passare continuamente dall’uno all’altro.

Mac e iPad diventano uno schermo per lo smartphone Xiaomi

L’integrazione promessa da HyperOS 4 non si ferma ai telefoni e si allarga anche al mondo dei computer e dei tablet di Cupertino. Grazie all’app Mi Connect Desktop sarà possibile visualizzare e controllare lo smartphone Xiaomi dallo schermo più ampio di un Mac o di un iPad. Una funzione nata con un obiettivo preciso, cioè ridurre ancora di più i passaggi tra dispositivi diversi durante le sessioni di lavoro, così da restare concentrati su un solo display invece di saltare da un apparecchio all’altro.

Per sfruttare tutte queste possibilità servono comunque un paio di requisiti. Bisognerà installare l’app di connettività di Xiaomi e disporre di un account Xiaomi condiviso tra tutti i dispositivi coinvolti. Senza questi due elementi le nuove funzioni di dialogo con iPhone, iPad e Mac non potranno essere attivate.

Il livello di integrazione annunciato con HyperOS 4 resta in ogni caso piuttosto insolito, soprattutto se si considera quanto gli ecosistemi mobili siano di norma chiusi, e quello di Apple in modo particolare.

Fonte: TecnoAndroid