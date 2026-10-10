App Kena rinnovata: l’assistente KenAI ora risponde anche a voce

L’operatore virtuale Kena ha rinnovato in questi giorni la propria app Kena per smartphone con una nuova veste grafica e, soprattutto, con l’arrivo dell’assistente virtuale KenAI, che adesso risponde anche ai comandi vocali. La novità cambia il modo di gestire la linea, perché molte delle operazioni di tutti i giorni passano ora da una semplice richiesta, scritta oppure pronunciata a voce, come già succede con altri assistenti basati sull’intelligenza artificiale.

L’applicazione si scarica sia su Android, attraverso il Google Play Store, sia su iOS tramite l’App Store di Apple. Per il momento però l’aggiornamento ha raggiunto soltanto i dispositivi Android, dove il 30 settembre 2026 l’app è salita alla versione 6.0.0. Sul fronte Apple la situazione è un po’ diversa, visto che l’ultimo rilascio disponibile risale al 23 settembre 2026 e corrisponde alla versione 5.0.42.

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Come funziona KenAI dentro l’app

Il primo cambiamento si nota appena aperta l’applicazione. L’interfaccia rinnovata riprende infatti lo stile introdotto di recente sul sito ufficiale dell’operatore, così da rendere più coerente l’esperienza tra i due canali.

Il cuore dell’aggiornamento resta comunque KenAI. Secondo la descrizione presente sul Google Play Store, grazie a questo agente virtuale diventa più semplice controllare il credito residuo e i consumi, oltre a gestire tutte le proprie linee Kena direttamente dal telefono. Basta toccare il pulsante “Chiedi a KenAI”, collocato nella parte bassa della schermata principale, e scrivere o dire ciò di cui si ha bisogno.

Non si tratta del debutto assoluto dell’assistente di Kena. In passato KenAI era già comparso sul sito dell’operatore, in tutte le pagine compresa la home, tramite un’icona viola posizionata in basso a destra che oggi non è più presente. In quella versione però era possibile soltanto chattare, mentre nell’app è stata aggiunta anche l’interazione vocale.

Cosa si può gestire e su quale rete viaggia Kena

Al di là delle novità, l’app Kena conserva tutte le funzioni che i clienti conoscono già. Permette di tenere d’occhio credito, minuti, SMS e Giga della propria offerta su ogni linea mobile intestata, di attivare servizi e di acquistare in autonomia pacchetti aggiuntivi di traffico dati, minuti o messaggi. Il piano tariffario si può inoltre cambiare in qualsiasi momento.

Anche le ricariche passano dall’applicazione, con pagamento tramite Carta di Credito, PayPal, Amazon Pay o Satispay. In alternativa è disponibile il servizio Ricarica Automatica, che ogni mese aggiunge in automatico l’importo necessario al rinnovo dell’offerta attiva.

Kena è il secondo marchio di TIM e ne sfrutta l’infrastruttura in 2G e 4G. Dal 16 luglio 2025 l’accesso si è esteso anche al 5G, disponibile però solo con alcune offerte oppure attraverso un’opzione abilitante. In questo caso la velocità arriva fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, gli stessi valori del profilo base 5G di TIM, mentre il brand principale propone anche il profilo 5G Ultra che raggiunge i 2 Gbps.

Chi utilizza invece le offerte in 4G può contare su una velocità massima stimata fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Fonte: TecnoAndroid