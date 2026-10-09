Google Play Store: arrivano in Italia le carte regalo di 24 brand

Senza grandi annunci, Google ha esteso a nuovi Paesi, Italia compresa, la possibilità di comprare carte regalo di terze parti direttamente dal Google Play Store, cioè lo store predefinito per app, giochi e libri sui dispositivi Android dotati dei servizi Google. Gli utenti italiani possono quindi acquistare buoni di marchi esterni, da tenere per sé oppure da regalare a qualcun altro, senza uscire dallo smartphone.

La funzione era stata presentata dal colosso di Mountain View nella parte finale del 2025, con un debutto limitato a Messico, Regno Unito e Stati Uniti. L’idea di fondo è proporre il classico “regalo perfetto”, quello che lascia a chi lo riceve la libertà di scegliere. A distanza di poco meno di un anno la copertura si è allargata ad Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone e appunto Italia. Il tutto è avvenuto senza troppo clamore, anche se alcuni utenti hanno ricevuto una notifica dallo store che segnalava la novità.

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Come già accadeva nei tre mercati iniziali, anche da noi gli acquisti vengono gestiti da Blackhawk Network, il partner scelto da Google per questa integrazione.

Ventiquattro marchi già disponibili in Italia

Per raggiungere la sezione dedicata basta aprire il Play Store e toccare l’avatar dell’account Google. Lì si trova la pagina Carte regalo, che al momento raccoglie 24 proposte valide per il nostro Paese. In evidenza c’è un carosello chiamato “Brand principali” con Google Play, Zalando, Airbnb, Uber, LEGO e Falconeri, mentre più in basso la sezione Esplora permette di scorrere l’intero catalogo.

Le schede sono organizzate per categorie: oltre a “Tutte” compaiono “Vendita al dettaglio”, “Moda”, “Bellezza”, “Ristorazione”, “Intrattenimento” e “Viaggi”. Sotto ciascun buono viene indicata la fascia di valore acquistabile, dal minimo al massimo. Un dettaglio curioso riguarda alcune carte che non rientrano in nessuna categoria specifica e risultano visibili soltanto nella selezione generale.

Come comprare un buono per sé o da regalare

La procedura di acquisto è piuttosto semplice. Una volta individuata la carta che interessa, prendiamo ad esempio quella di Zalando, basta toccarla per aprire la schermata Personalizza la carta regalo. In alto compare un’illustrazione a forma di tessera con la dicitura “Carta regalo Zalando” e subito sotto un carosello orizzontale consente di scegliere l’importo. Nel caso specifico le opzioni sono cinque, da 25 a 150 euro.

Segue la sezione Consegna, dove si decide a chi destinare il buono. Con l’opzione “A te stesso” la carta resta sul proprio account, altrimenti è possibile regalarla in due modi. Il primo è “Condividi link”, che genera un collegamento da inviare con l’app di messaggistica preferita insieme a un messaggio personalizzato lungo al massimo 255 caratteri. Il secondo è “Email”, che richiede l’indirizzo del destinatario e permette anch’esso di aggiungere qualche riga di dedica.

Esiste però un tetto di spesa. Secondo la documentazione ufficiale di supporto, in Italia si possono spendere al massimo 855 euro al giorno nell’acquisto di carte regalo.

Perché la novità potrebbe non comparire subito

Prima di tutto conviene verificare di avere l’ultima versione del Play Store. Il percorso è rapido: si apre l’app, si tocca l’avatar in alto a destra e si seguono le voci Impostazioni, Informazioni e infine Aggiorna Play Store.

Anche con lo store aggiornato, però, la sezione potrebbe non essere ancora visibile. Il rilascio non sembra infatti partito su larga scala e potrebbero servire giorni, o addirittura settimane, prima che le carte regalo arrivino su tutti i dispositivi Android in Italia.

Fonte: TecnoAndroid