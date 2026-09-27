Nissan PIXO, citycar elettrica da 259 km in arrivo nel 2027

Con Nissan PIXO il marchio giapponese prova a rimettere ordine nel segmento delle citycar elettriche, quello in cui i costi contano più di ogni altra cosa. La piccola a batteria arriverà in Europa all’inizio del 2027 e va ad affiancare LEAF e MICRA nella gamma a zero emissioni, con un’idea di fondo piuttosto chiara: dimensioni ridotte fuori, spazio utilizzabile dentro, tecnologia che non resti confinata alle versioni più costose. Il target è chi si muove ogni giorno in città e non ha voglia di rinunciare a connettività e praticità.

Misure compatte, interni che sorprendono

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Credits: TecnoAndroid

I numeri raccontano bene l’impostazione del progetto. Lunghezza di 3,79 metri, larghezza di 1,79 metri e un diametro di sterzata di appena 9,9 metri, valore che nei parcheggi stretti e nelle inversioni a metà strada fa tutta la differenza del mondo. Nonostante l’ingombro contenuto, l’abitacolo è stato studiato per ospitare quattro adulti senza contorsioni, grazie anche ai sedili posteriori scorrevoli che permettono di spostare il confine tra spazio per le gambe e capacità di carico a seconda delle necessità.

Il bagagliaio arriva a 356 litri e comprende un vano dedicato ai cavi di ricarica, dettaglio che chi guida elettrico apprezza più di quanto sembri. A bordo ci sono poi 18 litri di vani portaoggetti sparsi nell’abitacolo, un dato che colloca la citycar ai vertici della categoria sul fronte della praticità quotidiana.

Batteria LFP e ricarica rapida di serie

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Il cuore tecnico di Nissan PIXO è una batteria LFP, ovvero al litio ferro fosfato, la prima adottata dalla Casa nel mercato europeo. L’autonomia dichiarata arriva fino a 259 km, misura calibrata su spostamenti urbani e periurbani più che su lunghi viaggi autostradali. La dotazione di serie comprende sia la ricarica in corrente continua sia quella in corrente alternata, senza distinzioni tra allestimenti.

Con la ricarica DC da 50 kW il passaggio dal 15% all’80% richiede circa 28 minuti, mentre il caricatore AC da 11 kW, anch’esso presente su tutta la gamma, semplifica la gestione delle soste lunghe a casa o in azienda. Il motore elettrico eroga 60 kW, pari a circa 82 CV, con la risposta immediata tipica delle elettriche compatte.

Google a bordo, Gemini e riconoscimento del volto

Sul fronte software Nissan ha calcato la mano. PIXO monta un sistema infotainment con Google integrato, accompagnato dall’assistente basato su Gemini AI, disponibile in 16 lingue. L’assistente aiuta nella navigazione, nella gestione di chiamate e messaggi e nell’intrattenimento, e con il tempo impara le abitudini di chi guida grazie alla cronologia delle conversazioni.

Curiosa la presenza del Face ID, che riconosce il conducente e richiama in automatico le impostazioni personalizzate della vettura. Tutto viene gestito attraverso un quadro strumenti digitale da 7 pollici e uno schermo centrale da 10 pollici.

Lo stile gioca su forme ispirate a un cubo, superfici pulite e una firma luminosa che strizza l’occhio al mondo dei pixel. Nascosti qua e là ci sono alcuni easter egg legati al numero 23, che in giapponese si pronuncia “Ni-San”, mentre il frontale ricorda vagamente un volto robotico. La parentela stilistica con Renault Twingo, va detto, si nota parecchio.

Assistenza alla guida e produzione europea

Il pacchetto di sicurezza comprende Cruise Control Adattivo con Stop & Go, mantenimento della corsia e parcheggio automatico. C’è anche la tecnologia One Pedal, che consente di accelerare, rallentare e fermare la vettura agendo quasi soltanto sul pedale dell’acceleratore, soluzione che in città diventa rapidamente un’abitudine.

La citycar elettrica è stata progettata specificamente per l’Europa e verrà costruita nello stabilimento Renault di Novo Mesto, in Slovenia, lo stesso in cui nascono Twingo e l’ultima Dacia Spring. Dietro c’è la collaborazione industriale tra Nissan e Renault, che permette al marchio giapponese di ampliare l’offerta a batteria senza partire da zero. I prezzi e i dettagli commerciali verranno comunicati a partire da dicembre, con le prime consegne attese nei primi mesi del 2027.

Fonte: TecnoAndroid