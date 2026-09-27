HUAWEI WATCH GT 7 a 229€ su Amazon con 21 giorni di autonomia

Un’autonomia che arriva fino a ventuno giorni con un utilizzo leggero, uno schermo AMOLED capace di toccare i 3000 nit e perfino una modalità dedicata allo sci che analizza le curve. HUAWEI WATCH GT 7 nella versione da 46mm in colorazione Nero con cinturino EasyCross offre caratteristiche che in questa fascia di prezzo si incontrano di rado. Adesso su Amazon scende a 229€ grazie a uno sconto di 50€ rispetto al listino. Il nuovo smartwatch, appena lanciato dall’azienda cinese come evoluzione della serie GT 6, deve buona parte del suo fascino alle nuove celle al silicio ad alta densità. Si tratta di una tecnologia che permette di ricaricare l’orologio molto meno spesso senza sacrificare la luminosità dello schermo né la completezza del tracciamento sportivo.

Batteria e display, i veri punti di forza

Il cuore del progetto è la batteria da 867 mAh con celle al silicio impilate ad alta densità. I numeri dichiarati sono decisamente generosi, con fino a 21 giorni di utilizzo leggero, 12 giorni con un impiego tipico e 51 ore consecutive in modalità trail running. Pochi rivali riescono ad avvicinare risultati simili, soprattutto considerando una cassa da 46mm spessa appena 10,95 millimetri.

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Anche lo schermo fa la sua parte. Il display AMOLED da 1,47 pollici ha una risoluzione di 466×466 pixel e raggiunge un picco di luminosità di 3000 nit, così da restare perfettamente leggibile pure sotto il sole più intenso. C’è poi il nuovo cinturino EasyCross in fluoroelastomero che si aggancia sotto la cassa evitando fastidiosi impigliamenti. Il risultato è un comfort che si fa apprezzare tanto nella vita di tutti i giorni quanto durante le uscite all’aperto più impegnative.

A completare il quadro arriva una garanzia estesa sulla batteria che prevede la sostituzione gratuita se la capacità scende sotto l’85% entro 24 mesi. Un dettaglio che rassicura chi vuole investire in un dispositivo destinato a durare nel tempo.

Sci, golf e ciclismo sotto controllo

Sul fronte sportivo le novità più curiose riguardano le cinque modalità sci e snowboard. L’orologio dà accesso a oltre 3.000 stazioni sciistiche, analizza le curve affrontate sulle piste e misura la forza G. E l’elenco delle funzioni prosegue ben oltre la neve.

Per chi pedala c’è il GPS multisistema che sfrutta GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo, con in più la pianificazione delle salite. Gli appassionati di golf trovano invece una modalità dedicata con una ghiera che funziona da scorecard per 18 buche. Sul versante del benessere compare l’Indice di Prontezza Fisica, calcolato in base a sonno, HRV e stato emotivo, affiancato dal sistema TruSense per il monitoraggio fisiologico completo. Non mancano infine i pagamenti contactless tramite NFC con Curve Pay, comodi quando si esce per allenarsi senza portafoglio.

Quanto costa HUAWEI WATCH GT 7 in offerta

Il prezzo di listino di HUAWEI WATCH GT 7 nella variante da 46mm è di 279€. Su Amazon però il modello nero con cinturino EasyCross si porta a casa a 229€, con un risparmio di 50€ che equivale a uno sconto di circa il 18%. Chi preferisce acquistare direttamente dal negozio ufficiale Huawei può usare il codice HUAWEIIT20 al momento del pagamento per ottenere lo stesso prezzo vantaggioso. La promozione è a disponibilità limitata e i prezzi potrebbero tornare a salire nel giro di poco tempo.

Fonte: TecnoAndroid