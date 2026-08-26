Sea of Remnants, i personaggi rari si ottengono solo giocando

NetEase ha portato al Gamescom 2026 due nomi che pesano parecchio nei suoi piani futuri, Ananta e Sea of Remnants, entrambi free to play, entrambi attesi per il 2027 e presentati durante il briefing con la stampa che ha preceduto la fiera. L’apertura è toccata a Once Human, già disponibile, ma la parte interessante è arrivata dopo, quando il publisher cinese ha messo sul tavolo dettagli concreti sui due progetti in arrivo. Uno dei due, in particolare, ha promesso una progressione che non passa dal portafoglio.

Il punto è proprio questo. In un genere dove il sospetto del pay-to-win accompagna praticamente ogni annuncio, sentire un publisher dire che i pezzi grossi si ottengono giocando fa una certa impressione. Vale la pena vedere come funziona.

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Sea of Remnants, viaggi che cambiano ogni volta

Sviluppato da Joker Studio, Sea of Remnants è un RPG a tema oceanico costruito attorno all’esplorazione in mondo aperto, a combattimenti a turni di stampo strategico e a viaggi ripetuti che confluiscono in un unico racconto lungo. L’uscita è prevista su PC, PlayStation, Xbox e dispositivi mobili.

Il protagonista è un marinaio dall’aspetto di burattino che si risveglia senza ricordi. Ogni traversata lo porta tra isole misteriose, incontri pericolosi e rovine costruite a mano, e a poco a poco fa emergere sia le storie degli altri personaggi sia il passato del protagonista stesso. Rotte, incontri, nemici, equipaggiamento, abilità, potenziamenti ed effetti dei dadi cambiano da un viaggio all’altro, e l’idea degli sviluppatori è chiara, ovvero spingere chi gioca ad adattare la propria build invece di ripetere sempre lo stesso schema. Ci sono anche dadi di potenziamento e canti marinareschi che permettono di modificare le capacità della ciurma.

Quando un viaggio finisce, si torna ad Aetopia, dove la progressione permanente prosegue attraverso miglioramenti alla nave, relazioni con i personaggi e altri avanzamenti. Anche l’insediamento cresce nel tempo, con luoghi come una baracca e un molo in rovina che si espandono e danno ritmo alle pause tra una spedizione e l’altra.

Il sistema che ha attirato più attenzione è però quello settimanale. Completando il viaggio della settimana viene garantito un membro dell’equipaggio o un’arma esclusiva di rarità viola. C’è poi il 50% di probabilità di ottenere un personaggio o un’arma di rarità nera ogni settimana, e se dopo due settimane non arriva nulla, la terza lo garantisce. Secondo quanto mostrato nella presentazione, tutto questo si ottiene giocando, senza bisogno di valuta premium. Il nuovo trailer da 90 secondi ha debuttato durante il Gamescom Opening Night Live e le preregistrazioni sono già aperte.

Ananta punta tutto sul diventare virali

Cambio totale di scenario con Ananta, RPG open world ambientato nella metropoli moderna di Novus City, che mescola esplorazione urbana, azione sovrannaturale, arti marziali e una progressione ispirata ai social network. Il protagonista arriva in città cercando il padre scomparso e si unisce all’ACD, l’agenzia che dovrebbe gestire gli eventi caotici in giro per la città. Peccato che l’organizzazione sia già collassata. Per ricostruirla e ritrovare i membri dispersi, il protagonista e la sua compagna Taffy decidono di diventare virali, sfruttando la fama per attirare attenzione.

Il concetto di fondo è diretto, ovvero diventare virali e poi salvare il mondo. Il seguito cresce avanzando nella storia principale, aiutando i cittadini durante le crisi casuali, completando sfide e taglie e trasmettendo tutto in diretta. Più fan si accumulano, più si sbloccano capitoli, missioni secondarie, meccaniche e compagni.

La presentazione ha svelato anche Chong Xiao, una nuova città ispirata a Shanghai e Hangzhou, con richiami visivi alla Oriental Pearl Tower, al Bund, a Wukang Road, al Lago dell’Ovest, alla Pagoda di Leifeng e ai campi di tè Longjing. Gli spostamenti si fanno con auto volanti, deltaplani, battelli turistici, biciclette, monopattini elettrici e skateboard.

Il combattimento guarda alle arti marziali orientali, dal kung fu Shaolin alle tecniche con la lama, mentre alcuni minigiochi più leggeri offrono un modo per girare la città lontano dagli scontri. Nascosti tra la gente comune ci sono maestri di arti marziali, come un uomo che gioca con uno yo-yo e una massaggiatrice di quartiere. Trovarli permette di sbloccare nuove abilità, armi e alleati.