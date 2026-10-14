Netflix trasmetterà i Mondiali 2030 in Spagna con tutte le 104 partite

Netflix trasmetterà i Mondiali di calcio 2030 in Spagna e Andorra, e lo farà senza mezze misure. L’annuncio è arrivato il 13 ottobre 2026 e segna un passaggio importante per la piattaforma di streaming, che per la prima volta porterà sui propri schermi la Coppa del Mondo tradizionale. Non si parla di qualche partita sparsa o di un pacchetto ridotto pensato per attirare curiosi. Il servizio mostrerà tutte le 104 partite della manifestazione, dalla prima all’ultima, anche se la copertura sarà riservata esclusivamente agli spettatori che si trovano in questi due Paesi.

Si tratta quindi di un accordo dal perimetro geografico ben definito ma dal contenuto molto ampio. Per il pubblico spagnolo e per quello andorrano i Mondiali 2030 passeranno quasi interamente da Netflix, che ottiene così i diritti esclusivi sull’intero torneo in quell’area. Una mossa che porta il colosso dello streaming dentro uno degli eventi sportivi più seguiti in assoluto, e lo fa partendo da un mercato in cui il calcio occupa un posto centrale nella vita di milioni di persone.

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Una partita gratis al giorno e il resto in abbonamento

C’è però un dettaglio che cambia parecchio le cose per chi non ha intenzione di sottoscrivere un piano. Netflix si è impegnata a rendere disponibile ogni giorno una partita gratuita, trasmessa attraverso emittenti nazionali di cui per ora non è stato reso noto il nome. La scelta non nasce da pura generosità ma dalla necessità di rispettare le leggi locali, che prevedono l’accesso libero ad alcuni eventi considerati di particolare interesse per il pubblico.

Dentro questa finestra gratuita rientrano tutte le gare della Spagna, che figura tra i Paesi ospitanti della competizione. A queste si aggiungono entrambe le semifinali e naturalmente la finale, cioè gli appuntamenti che di solito catalizzano l’attenzione anche di chi il calcio lo segue solo ogni quattro anni. Tutti gli altri incontri invece richiederanno un abbonamento attivo alla piattaforma. In pratica i tifosi più appassionati, quelli che vogliono vedere anche le sfide dei gironi tra nazionali meno blasonate, dovranno passare dalla cassa.

L’offerta di Netflix non si limita alla diretta delle partite. Il servizio di streaming manderà in onda anche programmi di approfondimento prima del calcio d’inizio, durante l’intervallo e dopo il fischio finale. Nei giorni in cui si gioca è previsto inoltre uno show quotidiano di riepilogo, pensato per raccontare quanto successo sul campo nell’arco della giornata. Un pacchetto piuttosto completo per gli appassionati, alcuni dei quali potrebbero magari ricorrere a una VPN per seguire il torneo anche da fuori i confini spagnoli e andorrani.

Il legame sempre più stretto con la FIFA

L’intesa sui Mondiali 2030 non è un episodio isolato. Negli ultimi tempi la piattaforma ha costruito un rapporto sempre più solido con la FIFA, e questo accordo rappresenta soltanto l’ultimo tassello di un percorso già avviato. Il calcio internazionale, insomma, sta diventando un terreno su cui Netflix vuole giocare con continuità e non più in modo occasionale.

Prima di arrivare alla competizione maschile, infatti, il servizio di streaming si era già assicurato i diritti di trasmissione negli Stati Uniti per i Mondiali femminili del 2027 e del 2031.

Fonte: TecnoAndroid