NEOGEO AES+ rinviata al 2026: cosa succede a chi ha prenotato

Chi aspettava NEOGEO AES+ con il conto alla rovescia già segnato sul calendario dovrà armarsi di pazienza, perché la console pensata per gli appassionati di retrogaming non arriverà a novembre come previsto. Il nuovo appuntamento è fissato per il 16 settembre dell’anno prossimo, il che significa uno slittamento di quasi dodici mesi rispetto ai piani iniziali. Un rinvio pesante, di quelli che raramente si vedono su prodotti già entrati in fase di prevendita.

A comunicarlo è stata PLAION REPLAI, che ha parlato apertamente di problemi legati alla produzione. La spiegazione ufficiale racconta di un interesse da parte del pubblico ben superiore alle aspettative, tanto da rendere necessario un ampliamento della capacità produttiva per riuscire a coprire la domanda. Detta così sembrerebbe quasi una buona notizia travestita da cattiva, ma chi ha già messo mano al portafoglio difficilmente la prenderà con filosofia.

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Cosa succede a chi ha già prenotato NEOGEO AES+

La macchina delle prevendite non si ferma. La console resta ordinabile sul sito ufficiale e presso i rivenditori che hanno aderito all’iniziativa, e soprattutto tutti gli ordini già effettuati restano validi. Nessuno dovrà rifare la procedura, nessuno perderà il posto in fila. Anzi, chi ha prenotato per primo manterrà la priorità nelle consegne quando la produzione entrerà finalmente a regime.

C’è anche un altro punto che vale la pena sottolineare, e riguarda il portafoglio: il prezzo non subirà alcun aumento. Considerando il contesto attuale del mercato dei componenti, dove i listini di parecchi prodotti elettronici hanno iniziato a muoversi verso l’alto, la garanzia di un costo bloccato non è un dettaglio da poco. Un rinvio lungo un anno con adeguamento di prezzo in corsa sarebbe stato molto più difficile da digerire per chi aveva già confermato l’acquisto.

La crisi dei chip di memoria dietro il rinvio

Leggendo con attenzione la comunicazione emerge un quadro un po’ diverso da quello del semplice successo commerciale inaspettato. Il nodo non sembra essere l’assemblaggio della console in sé, operazione tutto sommato gestibile, quanto piuttosto il reperimento di quantitativi sufficienti di alcuni componenti specifici. Ed è qui che entra in gioco il tema che negli ultimi mesi sta condizionando praticamente ogni settore dell’elettronica di consumo, ovvero la crisi dei chip di memoria.

La corsa globale all’intelligenza artificiale ha di fatto prosciugato buona parte della disponibilità, con i grandi produttori che indirizzano le forniture verso i clienti più remunerativi. Il risultato è che tutto ciò che sta a valle, dalle console alle schede grafiche fino ai dispositivi più di nicchia, si ritrova a competere per quello che rimane. Un prodotto celebrativo come NEOGEO AES+, per quanto atteso, non ha certo il peso contrattuale di un colosso del settore quando si tratta di assicurarsi forniture prioritarie.

Il paradosso è evidente. Una console che guarda al passato, costruita per far rivivere l’esperienza di una delle piattaforme più iconiche della storia dei videogiochi, finisce vittima di una dinamica tutta contemporanea legata ai data center e ai modelli generativi. Il fascino del NEOGEO resta intatto, ma le regole del mercato dei semiconduttori non fanno sconti a nessuno, nemmeno alle operazioni nostalgia più curate.

Per chi segue da vicino il mondo del retrogaming, la data del 16 settembre diventa quindi il nuovo riferimento da segnare. Fino ad allora le prenotazioni restano aperte e la lista d’attesa continua ad allungarsi, con la produzione che nel frattempo dovrà essere riorganizzata su volumi più ampi rispetto a quelli immaginati all’inizio.