ASUS ROG Raikiri II Pro, il nuovo controller PC arriva a 8.000 Hz

ASUS ROG Raikiri II Pro PC punta a trasformare il controller da semplice periferica di gioco a strumento altamente personalizzabile. Il nuovo modello della divisione Republic of Gamers combina un polling rate fino a 8.000 Hz, joystick TMR sostituibili a caldo e una configurazione pensata per adattare il dispositivo a differenti generi e stili di gioco.

La personalizzazione non riguarda soltanto i comandi. ASUS ha previsto anche diverse configurazioni per i joystick, grilletti con modalità differenti, profili selezionabili direttamente dal controller e un’autonomia wireless dichiarata fino a 79 ore. Il risultato è un dispositivo rivolto ai gamer che cercano soprattutto precisione, rapidità di risposta e controllo durante sessioni prolungate.

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8.000 Hz e microswitch per ridurre la latenza

Il cuore tecnico del ROG Raikiri II Pro PC è rappresentato dalla tecnologia wireless ROG SpeedNova, abbinata a una connessione a 2,4 GHz e a un polling rate che raggiunge gli 8.000 Hz. L’obiettivo è offrire una risposta particolarmente rapida ai comandi, con una latenza ridotta. ASUS ha inoltre utilizzato microswitch per la croce direzionale, i pulsanti ABXY, i quattro pulsanti posteriori e i bumper. Questa configurazione è pensata per garantire un’attuazione immediata accompagnata da un feedback tattile netto. Un’altra caratteristica riguarda i grilletti. La tecnologia Dual Mode Triggers permette di scegliere tra una configurazione a corsa breve con microswitch e una modalità a corsa completa basata su sensori TMR. La risposta può quindi essere modificata in funzione del tipo di gioco. Il controller utilizza inoltre moduli TMR per i joystick, progettati per offrire una maggiore resistenza al fenomeno del drift e input costanti. La soluzione punta anche a contenere i consumi energetici.

Joystick hot-swappable e cinque profili configurabili

La personalizzazione rappresenta uno degli aspetti più importanti del nuovo controller ASUS. I moduli joystick sono hot-swappable, quindi possono essere sostituiti, e nella confezione sono presenti due configurazioni differenti: il set preinstallato da 120 gf e un secondo set da 50 gf.

La diversa forza di attuazione consente di modificare il comportamento dei joystick in base alle preferenze del giocatore. La configurazione può essere estesa anche ai comandi fisici. Il Raikiri II Pro PC dispone di quattro pulsanti posteriori rimovibili, due bumper claw aggiuntivi e quattro pulsanti frontali rimappabili. L’obiettivo è rendere più rapido l’accesso ai comandi indipendentemente dall’impugnatura utilizzata o dalle dimensioni delle mani.

Sul controller è presente anche un pannello a colori integrato, attraverso il quale è possibile intervenire direttamente su impostazioni come rimappatura dei pulsanti, intensità della vibrazione, calibrazione dei joystick, effetti luminosi e luminosità. Sono disponibili fino a cinque profili differenti, selezionabili dal dispositivo. Per una configurazione ancora più approfondita ASUS mette a disposizione il software ASUS Gear Link. Il programma permette di intervenire sulla disposizione dei comandi e sulla sensibilità dei joystick e introduce anche la modalità Turbo. Tenendo premuto un pulsante, questa funzione attiva una rapida ripetizione automatica dell’input ed è pensata in particolare per RPG, FPS e giochi di combattimento.

Fino a 79 ore di autonomia e dotazione premium

Sul fronte dell’autonomia, il nuovo controller ROG dichiara fino a 79 ore di utilizzo wireless a 2,4 GHz con una singola ricarica. ASUS punta quindi a garantire sessioni prolungate senza la necessità di interrompere frequentemente il gioco per ricaricare il dispositivo. La dotazione comprende anche diversi accessori. Nella confezione sono presenti una custodia protettiva portatile con funzione di ricarica, una base di ricarica con piedini, quattro placche di copertura per i pulsanti posteriori e uno strumento dedicato alla rimozione dei moduli. Completano il bundle due moduli TMR e due joystick cap rimovibili, che ampliano ulteriormente le possibilità di configurazione del controller.

ASUS ROG Raikiri II Pro PC sarà disponibile dalla seconda metà di settembre 2026 presso gli ASUS Gold Store. Il prezzo consigliato è di 219,90 euro.