MSI Cyborg 15 con RTX 5050 in offerta su Amazon a 1.299 euro

Chi cerca un portatile da gaming senza impazzire tra configurazioni e sigle trova su Amazon MSI Cyborg 15 con scheda video RTX 5050 a 1.299 euro, prezzo finale, con la possibilità di pagarlo anche a rate. Una formula comoda, soprattutto quando si parla di una cifra che comunque pesa sul portafoglio, e che permette di spalmare la spesa senza rinunciare a una macchina pensata per far girare i giochi moderni con una certa disinvoltura.

Il primo impatto è quello estetico, e qui MSI ha scelto una strada diversa dal solito carrozzone aggressivo pieno di spigoli e luci. Le linee del telaio si ispirano alle curve delle vetture McLaren, un dettaglio che rende il notebook gaming riconoscibile ma allo stesso tempo sobrio abbastanza da poter essere portato in ufficio o in aula senza sentirsi fuori posto. Design semplice, curato, con quella dose di personalità che non stanca dopo due settimane.

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Cosa c’è dentro MSI Cyborg 15

Il cuore del sistema è un processore Intel Core serie 200H, parte della nuova famiglia di chip pensata per alzare l’asticella nelle attività più pesanti. Gaming, ovviamente, ma anche creazione di contenuti e streaming, tre ambiti dove la differenza tra una CPU moderna e una di due generazioni fa si sente eccome. Chi monta e carica video, chi trasmette in diretta mentre gioca, chi lavora con software creativi trova qui una base solida.

Ad affiancare il processore c’è la GPU NVIDIA RTX 5050, e questa è la parte che interessa di più a chi compra un portatile del genere. Memorie GDDR7, supporto al DLSS 4.5 e ray tracing completo costruito sul rendering neurale: tradotto in parole povere, significa immagini più definite e luci più realistiche senza che il frame rate crolli. Le tecnologie di upscaling permettono al sistema di generare fotogrammi extra in modo intelligente, alleggerendo il carico sulla scheda video. Il risultato sono prestazioni valide anche in 4K e una gestione più efficiente di tutti quei processi che oggi passano dall’intelligenza artificiale.

Schermo, batteria e tutto il resto

Sul fronte visivo MSI Cyborg 15 monta un display IPS Full HD, una scelta che privilegia la resa dei colori e gli angoli di visione ampi. La risoluzione Full HD, tra l’altro, è spesso la più sensata su un pannello da 15 pollici: consuma meno risorse rispetto a soluzioni più spinte e lascia alla scheda video più margine per spingere sui frame.

La mobilità è l’altro pilastro del progetto. La batteria da 60 Wh e il supporto alla tecnologia Power Delivery 3.0 fino a 100 W permettono di usare il portatile anche lontano dalla presa di corrente, e soprattutto di ricaricarlo con alimentatori compatibili senza portarsi dietro il mattone originale. Chi si sposta spesso tra casa, università e lavoro sa quanto questo dettaglio cambi la vita quotidiana.

L’audio non è un ripensamento: la tecnologia DTS e Hi-Res completa il quadro multimediale con un suono pieno, pensato per essere coinvolgente sia nelle sessioni di gioco sia guardando un film o una serie. Non sostituisce delle buone cuffie, ma per l’uso veloce fa il suo dovere senza quella sensazione di ronzio metallico tipica di tanti portatili.