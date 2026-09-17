Amazon Prime Video, con X-Ray si acquista ciò che vedi

Chi guarda un film e nota subito la giacca del protagonista o la lampada sullo sfondo troverà pane per i suoi denti nella nuova funzione di shopping che Amazon Prime Video sta portando avanti, pensata per trasformare un oggetto di scena in un acquisto a portata di telecomando. L’idea, in fondo, non nasce oggi. Basta ricordare cosa accadde all’uscita di Matrix, quando una generazione di spettatori corse nel negozio di telefonini più vicino per mettere le mani sul famoso Nokia “a banana”. Quell’effetto, molto umano e poco razionale, è esattamente la leva su cui Amazon vuole premere.

Il meccanismo si appoggia a X-Ray, la tecnologia che da anni permette di sapere chi è quell’attore che sembra familiare ma di cui non torna in mente il nome, con collegamenti rapidi a biografia, filmografia e informazioni varie. La novità è che ora X-Ray non si limita più alle persone. Riconosce anche i prodotti inquadrati, e naturalmente offre il link per comprarli.

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Come funziona la scheda Shop dentro X-Ray

L’esperienza ruota attorno a una nuova scheda chiamata Shop, che compare all’interno di X-Ray. Per richiamarla basta premere il pulsante direzionale verso l’alto mentre scorre un contenuto su Prime Video. A quel punto appare un carosello con i prodotti e gli oggetti presenti nella scena che si sta guardando, ordinati e pronti da consultare senza interrompere davvero la visione.

Per completare l’acquisto, però, serve un passaggio in più. Occorre aprire l’app Amazon Shopping sullo smartphone, che riconosce automaticamente il contenuto in riproduzione e propone un feed sincronizzato con il momento esatto della visione. Una soluzione un po’ ibrida, che evita di trasformare la televisione in un carrello della spesa ma tiene comunque tutto a distanza di pochi secondi.

C’è un limite non trascurabile, almeno per ora. La funzione risulta compatibile soltanto con Fire TV, quindi l’app ufficiale di Prime Video su altre piattaforme come Android TV o Tizen resta fuori dai giochi. Chi guarda i contenuti da un televisore Samsung o da un box di terze parti, in sostanza, dovrà aspettare.

Shop the Scene e il ruolo dell’intelligenza artificiale

Vale la pena chiarire un punto tecnico che spesso viene dato per scontato. Questa funzione non si basa su sistemi avanzati di computer vision alimentati dall’intelligenza artificiale. I prodotti più interessanti vengono inseriti manualmente, scena per scena, con un lavoro di selezione dietro le quinte.

Detto questo, una modalità automatica esiste e si chiama Shop the Scene. Toccando un’immagine all’interno dell’app, il sistema analizza la scena e individua articoli simili a quelli mostrati sullo schermo. Si va dagli abiti indossati dai personaggi agli elementi d’arredo, passando per accessori e dettagli di contorno.

Qui però la promessa è volutamente più prudente. Non c’è alcuna garanzia di trovare l’articolo identico, soprattutto quando in scena finiscono capi firmati, pezzi artigianali oppure costumi realizzati appositamente per la produzione. In questi casi la funzione ripiega su suggerimenti con un look comparabile, alternative che si avvicinano all’originale senza esserlo.

Il quadro che ne esce è quello di un Prime Video sempre meno piattaforma di solo intrattenimento e sempre più vetrina integrata nell’ecosistema Amazon, dove la distanza tra il vedere qualcosa e il comprarla si riduce a un paio di tocchi. Un’evoluzione coerente con la direzione presa negli ultimi anni, in cui X-Ray è passata da curiosità per cinefili a strumento con una funzione commerciale ben definita.