Bollo auto abolito ufficialmente, si parte dal 2027: ecco chi avrà diritto all’esenzione

Una spesa in meno per milioni di automobilisti italiani nel 2027. Il governo ha approvato una misura che introduce l’esenzione dal bollo auto per una parte consistente dei veicoli presenti sulle strade italiane. Il provvedimento interessa le vetture di potenza contenuta e comprende anche motocicli e ciclomotori, rispettando però alcune condizioni precise.

La platea potenziale è particolarmente ampia: si parla complessivamente di circa 14,5 milioni di veicoli e, per quanto riguarda le automobili, di oltre il 70% di quelle attualmente in circolazione.

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Quali auto non pagheranno il bollo

Per le autovetture la soglia da tenere presente è quella degli 80 kW. L’agevolazione riguarda infatti i modelli alimentati a benzina o gasolio, anche quando una di queste alimentazioni è abbinata a un’altra fonte di propulsione, purché la potenza non superi questo limite.

L’esenzione si applicherà a un solo veicolo regolarmente assicurato e riguarderà i pagamenti con scadenza ordinaria compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Ci sono regole specifiche anche per chi possiede più automobili che rispettano i requisiti. In questo caso non sarà possibile scegliere liberamente su quale applicare l’agevolazione: verrà considerata la vettura con la potenza più bassa. Se due mezzi hanno gli stessi kW, l’esenzione spetterà a quello per il quale sarebbe previsto il bollo meno costoso.

Esenzione prevista anche per moto e ciclomotori

Il provvedimento comprende motocicli e ciclomotori alimentati a benzina o gasolio. Anche qui il beneficio può riguardare un solo mezzo, ma entra in gioco un’altra condizione: il contribuente non deve essere soggetto al pagamento del bollo per un’automobile con potenza non superiore a 80 kW.

La norma coinvolgerà anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, dopo gli accordi con le rispettive autonomie.

Per compensare le minori entrate legate al bollo, è previsto un trasferimento di 2,2935 miliardi di euro nel 2027, mentre gli oneri complessivi dell’articolo sono quantificati in 2,362 miliardi di euro.