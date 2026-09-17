Amazon Music Unlimited gratis 4 mesi per chi ha Prime

Chi ha un abbonamento Prime può mettere le mani su Amazon Music Unlimited gratis per quattro mesi, una promozione che arriva in anticipo rispetto alla Festa delle Offerte Prime e che punta chiaramente a scaldare i motori prima del grande evento di sconti. Per chi invece non è cliente Prime il periodo di prova si accorcia a tre mesi, che restano comunque un bel margine per capire se il servizio vale la spesa.

La formula è quella classica delle prove estese: al termine del periodo promozionale l’abbonamento si rinnova in automatico a 12,99 € al mese, ma il rinnovo automatico si può disattivare in qualsiasi momento senza perdere i mesi gratuiti già maturati. Un dettaglio che conta, perché permette di provare tutto con calma e poi decidere senza fretta. C’è però un limite da tenere presente: l’offerta è riservata ai nuovi clienti, quindi chi ha già sottoscritto il servizio in passato resta fuori.

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Cosa include l’abbonamento a Amazon Music Unlimited

Il cuore della proposta è l’accesso illimitato a un catalogo musicale molto ampio, con i brani più ascoltati e ricercati a livello internazionale. Niente code obbligate, niente ascolti a metà: si può saltare da un pezzo all’altro quante volte si vuole, grazie agli skip infiniti, una delle differenze più concrete rispetto alle versioni base e gratuite delle piattaforme di streaming musicale.

C’è poi la possibilità di scaricare i brani sul dispositivo e ascoltarli offline, senza interruzioni pubblicitarie. Funzione che diventa preziosa in metropolitana, in aereo o semplicemente in quelle zone dove la connessione fa quello che può. Per chi ascolta musica tutti i giorni, magari durante gli spostamenti o mentre lavora, è il genere di comodità che si nota subito.

In pratica, l’abbonamento trasforma lo smartphone in una libreria musicale personale, con la libertà di costruire playlist, cambiare idea a metà canzone e ripartire da capo. Il periodo di prova gratuito serve proprio a questo: verificare sul campo se le abitudini di ascolto giustificano una spesa mensile fissa, senza mettere subito mano al portafoglio.

Quando scade l’offerta e le altre promozioni Amazon

Il tempo per approfittarne non è illimitato. La promozione su Amazon Music Unlimited ha una scadenza fissata al 9 ottobre, quindi conviene muoversi senza rimandare troppo. Passata quella data, le condizioni tornano quelle standard e il periodo di prova esteso non sarà più disponibile.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, quello della Festa delle Offerte Prime, l’appuntamento autunnale di Amazon dedicato agli sconti esclusivi per gli abbonati. Mancando poco meno di un mese all’evento, la piattaforma ha iniziato a distribuire promozioni sui propri servizi in abbonamento, una strategia che si ripete a ogni edizione e che di solito anticipa una raffica di ribassi su elettronica, casa, videogiochi e prodotti di uso quotidiano.

Non c’è solo la musica, tra l’altro. Chi preferisce i libri può guardare a Kindle Unlimited, gratis per tre mesi con una meccanica simile: accesso al catalogo, prova senza costi iniziali e possibilità di annullare il rinnovo prima che scatti l’addebito. Due offerte parallele che seguono la stessa logica, quella di far entrare nuovi utenti nell’ecosistema dei servizi in abbonamento sfruttando il momento di maggiore attenzione verso la piattaforma.

Per chi è già dentro il mondo Prime, quindi, il vantaggio è doppio: quattro mesi di ascolti illimitati anziché tre, con la possibilità di chiudere tutto prima che il conto inizi a girare. Per gli altri, i tre mesi restano un banco di prova più che sufficiente per farsi un’idea precisa del servizio. La scadenza del 9 ottobre vale per entrambe le categorie.