MagicOS 11: effetto Liquid Glass e fluidità +20% su HONOR

HONOR ha alzato il sipario su MagicOS 11 lo scorso 15 settembre, presentando la nuova generazione del proprio sistema operativo durante la Global Developer Conference 2026. Interfaccia più scorrevole, un assistente basato su intelligenza artificiale che capisce prima cosa serve e una serie di ritocchi sotto il cofano che toccano memoria, ricarica e gestione della rete. L’azienda ha già aperto i test senza limiti numerici sui primi modelli compatibili, con la serie Magic5 tra quelle confermate nel piano di aggiornamento.

Il punto di partenza era già solido. Con MagicOS 10 l’assistente YOYO si era fatto conoscere per la capacità di muoversi tra shopping, viaggi e salute sfruttando oltre 3.000 scenari diversi. Adesso il lavoro va nella direzione di rendere quell’assistente più bravo a intuire cosa serve davvero, senza costringere a mettersi lì a cercare tutto a mano.

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Un’architettura ricostruita per l’effetto vetro

La novità più vistosa parte dal cuore del sistema. HONOR ha adottato quella che chiama Glazed Architecture, ovvero una ricostruzione da zero di Android 17 pensata per ottenere un’interfaccia molto più trasparente. Il risultato, secondo l’azienda, è che MagicOS diventa la prima skin Android a raggiungere l’effetto Liquid Glass.

Non si tratta soltanto di un rendering unificato pianificato in anticipo. Chi usa il telefono può regolare la trasparenza direttamente, senza passare attraverso mille menu, e il consumo energetico aggiuntivo è praticamente nullo. Dentro la Glazed Architecture trova posto anche il framework Hummingbird, che ha rifinito gli effetti di animazione fluida su Android appoggiandosi a un nuovo modello fisico, capace di gestire rimbalzi con parametri variabili e modelli di rimbalzo a catena.

Il numero che HONOR mette sul tavolo è un miglioramento della fluidità del 20% su tutti i modelli compatibili. Vale sia per l’interfaccia sia per le animazioni, quindi per quella sensazione di scorrevolezza che si nota subito appena si scorre una lista o si apre un’app.

Memoria liberata, rete scelta in automatico

Sul fronte energia arriva la ricarica rapida multiprotocollo, che rende più efficiente l’esperienza di ricarica wireless. Un aggiornamento software, quindi, che va a incidere su qualcosa di molto pratico.

Poi c’è la questione spazio, che tocca chiunque abbia mai visto comparire l’avviso di memoria piena. La seconda generazione di Storage Space 2.0 lavora con compressione senza perdita dei dati archiviati e pulizia automatica dei file ridondanti, arrivando a liberare fino a 60 GB sul telefono. Non poco, considerando quanto pesano oggi foto e video.

Capitolo connettività: la funzione Hongyan AI Cloud Map permette al telefono di selezionare automaticamente la rete migliore disponibile, con benefici concreti soprattutto quando il segnale è debole. Il sistema supporta inoltre la connessione contemporanea di due cuffie Bluetooth a un unico dispositivo, comodo per guardare qualcosa in due senza litigarsi l’audio.

YOYO impara a muoversi da solo

Con MagicOS 11 l’assistente ricorda le istruzioni ricevute ed esegue comandi precisi in automatico. Sparisce la necessità di andare a caccia di informazioni tra messaggi e applicazioni, perché YOYO riconosce da solo codici di ritiro, numeri per il ritiro dei pasti, promemoria di viaggio e altro ancora.

Le funzioni coprono un raggio ampio: integrazione con i dispositivi domestici, trasferimento di file tra tre sistemi operativi principali, chiamate assistite dall’intelligenza artificiale, generazione di programmi e liste di cose da fare. L’obiettivo dichiarato è un’esperienza d’uso più naturale rispetto a prima.

Dietro le quinte lavora HONOR Magic Big Model 3.0, il sistema che integra capacità di elaborazione nel cloud per garantire comprensione multimodale, pianificazione dei task e richiamo automatico degli strumenti necessari. Ad affiancarlo c’è l’architettura MCP, che già con MagicOS 10 collegava oltre l’80% degli scenari di sistema ad alta frequenza a più di 4.000 servizi e agenti intelligenti esterni.