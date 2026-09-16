Huawei LogicFolding: chip impilati per battere i limiti dei consumi

Huawei dice di aver trovato la strada per spremere più prestazioni dai processori impilandoli uno sopra l’altro, e ha dato a questa idea un nome preciso: LogicFolding. Un’affermazione che ha fatto sollevare più di un sopracciglio, perché nel mondo dei semiconduttori l’idea di sovrapporre logica su logica è da anni il classico terreno minato, quello che migliaia di ingegneri hanno guardato, studiato e poi messo da parte con la stessa obiezione: così il chip rischia semplicemente di fondersi.

Il punto è tutto lì, nel calore. Un processore moderno concentra in pochi millimetri quadrati una quantità enorme di transistor che lavorano insieme, e ogni transistor che commuta produce energia dissipata sotto forma di temperatura. Finché la logica resta distesa su un piano, quel calore ha una via d’uscita relativamente comoda verso il dissipatore. Nel momento in cui si sovrappongono due strati di logica attiva, invece, quello che sta sotto si ritrova intrappolato, con il vicino di sopra che fa da coperta termica.

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Perché impilare la logica è considerato un tabù

L’industria dei semiconduttori l’impilamento lo pratica già, ma con criterio. Le memorie si sovrappongono da tempo, perché scaldano poco e si prestano bene a essere accatastate. La logica è un’altra storia: è la parte che consuma di più, che lavora a frequenze alte, che genera i famigerati punti caldi. Costruire una torre di unità di calcolo significa moltiplicare il problema termico invece di risolverlo, e nessuno finora ha trovato un modo davvero convincente per smaltire quel calore senza compromettere la stabilità del silicio.

Ecco perché la posizione di Huawei suona così controcorrente. L’azienda cinese non solo sostiene che l’impilamento sia praticabile, ma lo presenta come una risposta diretta al problema dei consumi. Non un compromesso, non una soluzione tampone in attesa di processi produttivi più avanzati, bensì una direzione tecnologica da percorrere sul serio.

LogicFolding, la scommessa cinese sui consumi

Il nome scelto racconta già l’approccio: piegare la logica su sé stessa invece di allargarla. In teoria l’idea ha una sua eleganza, perché accorciare le distanze fisiche tra le componenti riduce il tragitto che i segnali devono percorrere, e segnali che viaggiano meno significano meno energia bruciata lungo il percorso. Su questo principio si regge tutta l’argomentazione di LogicFolding: la vicinanza come alleata dell’efficienza energetica.

Il contesto in cui matura questa mossa non è secondario. Huawei si muove in una situazione in cui l’accesso alle tecnologie di produzione più avanzate resta complicato, e quando non si può inseguire la miniaturizzazione classica bisogna cercare altre leve. Riorganizzare l’architettura, ripensare la disposizione fisica dei componenti, sfruttare la terza dimensione: sono tutte strade alternative a quella che l’industria occidentale percorre da decenni, cioè rimpicciolire sempre di più i transistor.

Lo scetticismo però resta massiccio, e non nasce da pregiudizi geopolitici. Nasce dalla fisica, che non fa sconti a nessuno. Chi progetta processori da una vita sa che il problema termico non si aggira con un nome accattivante, e che tra una dimostrazione di principio e un prodotto che funziona in modo affidabile per anni passa una distanza notevole. La domanda che circola tra gli addetti ai lavori è sempre la stessa: come viene smaltito quel calore.

Huawei, dal canto suo, difende la propria posizione con una sicurezza che stona con la prudenza del resto del settore. E la distanza tra queste due visioni, quella dell’azienda cinese e quella della maggioranza degli ingegneri, è oggi il vero nodo attorno a cui ruota tutta la discussione sui chip impilati.