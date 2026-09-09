Motorola Signature 27, il teaser ufficiale anticipa il lancio

Sul sito ufficiale di Motorola è comparso un teaser dedicato a Motorola Signature 27, il prossimo top di gamma dell’azienda, con tanto di modulo per iscriversi alla newsletter e ricevere aggiornamenti sul lancio. Niente indiscrezioni di terze parti, niente fughe di notizie da catene di fornitura: stavolta è la casa alata a muoversi per prima, e già questo dice qualcosa sui tempi.

Il calendario, in effetti, è la parte più interessante della faccenda. Il Motorola Signature di prima generazione era stato presentato a gennaio ed era arrivato sul mercato italiano verso la fine di febbraio. Il successore, stando a quanto lascia intendere la pagina apparsa online, sembra invece puntare a una finestra autunnale. Un anticipo netto rispetto al predecessore, che sposterebbe il flagship in un periodo dell’anno decisamente più affollato.

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Cosa si vede davvero nel teaser

Poco, per essere onesti. L’unica immagine pubblicata è un primissimo piano del modulo fotografico, tagliato in modo così stretto da rendere difficile qualsiasi lettura seria del design. Si intuisce la presenza di un elemento squadrato a racchiudere i sensori, soluzione già vista sul modello precedente, e si intuisce il colore della scocca, che nello scatto è nero.

Nient’altro. Nessuna scheda tecnica, nessun riferimento a processore, display o comparto fotografico. Motorola ha scelto la strada del silenzio calibrato, quella che serve più a raccogliere contatti e a costruire attesa che a informare. Del resto la formula del teaser con iscrizione alla newsletter è ormai un classico, e funziona proprio perché non svela nulla.

C’è però un dettaglio che vale la pena segnalare, perché è a metà strada tra l’indizio e la svista. Nella parte alta della pagina compare la scritta “Crystals by Swarovski logo”, il testo alternativo di un’immagine che però non viene caricata correttamente. Un piccolo inciampo tecnico che finisce per confermare quello che molti immaginavano già.

Il legame con Swarovski non è una novità

La collaborazione tra Motorola e Swarovski ha ormai una sua storia. L’azienda ha già firmato edizioni speciali dei propri smartphone insieme al marchio austriaco dei cristalli, e tra queste c’era anche il Signature di prima generazione. Non si tratta quindi di un esperimento isolato ma di una linea precisa, che punta a spostare il telefono dal territorio della pura elettronica a quello dell’oggetto di moda.

L’ultima conferma è arrivata negli scorsi giorni a IFA, dove Motorola ha mostrato le versioni impreziosite dai cristalli di Edge 70 Plus e Razr 70. Due modelli molto diversi tra loro, uno con formato tradizionale e l’altro pieghevole, entrambi trattati con la stessa logica: prendere un prodotto già a listino e trasformarlo in qualcosa che luccica sul serio.

Che questa impostazione torni anche su Signature 27 appare quindi piuttosto probabile, considerando la presenza esplicita del riferimento a Swarovski nel codice della pagina. Resterebbe da capire in che forma, se come variante dedicata oppure come elemento integrato nel design principale del dispositivo, ma su questo il teaser non offre appigli.

Quello che emerge, per ora, è la volontà di posizionare la gamma Signature come qualcosa di distinto rispetto alle altre famiglie del produttore. Non un semplice flagship tecnico da confrontare riga per riga con la concorrenza, ma un prodotto costruito anche attorno all’estetica e ai materiali, con un partner esterno che ci mette il nome.