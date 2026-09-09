Apple Arcade: 5 nuovi giochi dal 1 ottobre, da Pusheen a Terraria+

Cinque nuovi giochi in arrivo su Apple Arcade dal 1 ottobre, con un mix che va dal gattino più famoso di internet ai combattimenti a ondate contro gli zombie. Apple ha diffuso l’elenco completo dei titoli che entreranno nel catalogo, confermando il ritmo mensile a cui il servizio ha abituato gli abbonati: ogni trenta giorni qualcosa di nuovo, senza pubblicità e senza acquisti in app.

Il punto di forza resta sempre quello. Su App Store i giochi non mancano, anzi, il problema è quasi l’opposto, ma buona parte di essi vive di banner pubblicitari e di micropagamenti continui per sbloccare livelli, personaggi, valute virtuali. Apple Arcade funziona in modo diverso, con una selezione curata di oltre 200 titoli dove quelle dinamiche semplicemente non esistono.

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Apple Arcade: i cinque titoli in arrivo il 1 ottobre

Il primo nome è Pusheen’s Place, che permette di costruire un paradiso a tema Pusheen e di collezionare più di 100 gattini, descritti da Apple come adorabili. Segue River City Survivors, un’azione in stile survivors che getta il giocatore dentro ondate successive di caos zombie, con quel ritmo esplosivo tipico del genere.

Poi ci sono i ritorni. Terraria+ porta nel catalogo il celebre sandbox action adventure in cui si combatte, si esplora e si costruisce all’interno di un mondo che si espande continuamente. Touchgrind BMX 2+ è invece uno stunt game basato sulla fisica, con quei controlli a due dita che rendono ogni trick sorprendentemente credibile. Chiude la lista 4 Pics 1 Word+, il puzzle game che ha fatto arrovellare e divertire oltre 400 milioni di giocatori nel mondo.

C’è una distinzione importante fra i cinque. Tutti i titoli col simbolo più sono giochi già presenti su App Store che ricevono una versione speciale per il servizio in abbonamento, ripulita da pubblicità e acquisti in app. Pusheen’s Place e River City Survivors, al contrario, sono produzioni completamente nuove, non ancora disponibili altrove.

Come funziona l’abbonamento

Apple Arcade si può sottoscrivere singolarmente a poco meno di 7 euro al mese, oppure ottenere all’interno del pacchetto Apple One, che raggruppa diversi servizi della casa di Cupertino in un unico canone. In entrambi i casi l’accesso al catalogo è illimitato e vale per tutti i giochi presenti, senza costi aggiuntivi.

La logica dell’aggiornamento mensile serve proprio a questo: mantenere vivo l’interesse di chi paga ogni mese, alternando esclusive pensate appositamente per la piattaforma e riedizioni di giochi mobile già molto popolari. Le versioni con il più, in fondo, sono un modo intelligente per recuperare successi noti offrendoli in una forma che molti giocatori considerano preferibile, senza interruzioni e senza la sensazione costante di essere spinti verso il portafoglio.

La varietà dei cinque nuovi arrivi racconta bene l’approccio del servizio. C’è il gioco rilassante e collezionistico per chi cerca qualcosa di leggero, l’azione frenetica per chi vuole adrenalina, il sandbox creativo per chi ama costruire, lo sport arcade e infine l’enigma da risolvere in pochi minuti sull’autobus. Generi diversi, pubblici diversi, tutti dentro lo stesso abbonamento.

L’appuntamento con l’aggiornamento del catalogo è fissato per il 1 ottobre, quando i cinque titoli diventeranno scaricabili per tutti gli abbonati su iPhone, iPad e gli altri dispositivi compatibili con la piattaforma di gioco di Apple.