WhatsApp per iPad cambia interfaccia: arriva la barra laterale

WhatsApp per iPad cambia volto e lo fa partendo da dove serviva davvero, cioè dalla navigazione: al posto della barra con le schede in basso arriva una barra laterale sulla sinistra, la stessa impostazione che chi usa l’app su Mac conosce già bene. Un ritocco che sembra piccolo, ma che su un display ampio fa una differenza concreta, perché smette di trattare il tablet come un iPhone gigante.

La novità è stata individuata nella beta di WhatsApp per iOS 26.36.10.17, distribuita tramite TestFlight, e risulta già attiva per una parte dei beta tester. Curiosamente il rollout sembra aver toccato anche un numero limitato di utenti che usano la versione stabile scaricata dall’App Store, quindi non è escluso che qualcuno si ritrovi la nuova interfaccia senza aver fatto nulla per meritarsela.

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Come funziona la nuova sidebar

Con questa impostazione le sezioni principali si spostano tutte a sinistra, mentre la parte centrale dello schermo resta occupata dall’elenco delle conversazioni e dalla chat aperta. Dalla sidebar si passa in un attimo tra Chat, Aggiornamenti, Community, Chiamate e Meta AI. C’è poi una voce Altro, che raccoglie quello che di solito finisce sepolto nei menu: conversazioni bloccate e archiviate, messaggi importanti, Stato e Preferiti. In basso rimane l’icona del profilo, scorciatoia diretta verso le impostazioni.

La barra compare per impostazione predefinita, ma non è obbligatoria. Un pulsante in alto permette di nasconderla quando dà fastidio, e in quel caso WhatsApp sposta i controlli di navigazione principali in una barra nella parte superiore dello schermo. Dallo stesso punto si può richiamare la sidebar quando torna utile. Nasconderla ha un vantaggio pratico: elenco chat e conversazione si allargano verso il centro, soluzione comoda per chi passa molto tempo a leggere o a scrivere messaggi e vuole più respiro attorno al testo.

Liquid Glass e lo sguardo verso iPhone Duo

La nuova interfaccia è compatibile con Liquid Glass, il linguaggio grafico introdotto da Apple con iOS e iPadOS 26 e già adottato da WhatsApp su iPhone e su Mac. Tradotto in pratica, la barra laterale gioca con trasparenze ed effetti simili al vetro, lasciando intravedere in modo sfumato quello che si trova dietro. Chi si trova su versioni precedenti del sistema operativo riceverà comunque il nuovo layout, ma senza gli effetti Liquid Glass, quindi con un aspetto più tradizionale e meno stratificato.