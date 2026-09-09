Motorola Edge 70 Plus: 200 megapixel e batteria da 6.500 mAh

Con Motorola Edge 70 Plus l’azienda alza l’asticella sul comparto fotografico e mette in campo una fotocamera principale da 200 megapixel, il valore più alto mai visto su uno smartphone del marchio. Insieme al telefono arrivano altri due prodotti, lo smartwatch moto watch ultra e il caricatore wireless moto snap, ma è chiaro fin da subito quale sia il protagonista di questo trittico.

Una precisazione doverosa sui famosi 200 megapixel: quel numero indica la risoluzione del sensore, non quella delle foto che finiscono in galleria. Grazie al pixel binning, la tecnica che unisce più pixel fisici in uno solo per raccogliere più luce, gli scatti escono a 12,5 megapixel. Non c’è nessun trucco di marketing, funziona così su quasi tutti i sensori ad altissima risoluzione e il risultato, in genere, è ottimo soprattutto quando la luce scarseggia.

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Fotocamere, display e batteria del nuovo Motorola

Accanto al sensore principale trova posto un obiettivo macro dedicato, mentre davanti c’è una fotocamera da 32 megapixel che, dopo il binning, restituisce immagini da 8 megapixel. Curiosa la funzione che scatta ruotando il telefono in orizzontale: il dispositivo passa da solo alla modalità di gruppo e allarga il campo visivo. Sia il sensore posteriore che quello frontale registrano video in 4K, con stabilizzazione ottica riservata all’obiettivo principale. Il display è un AMOLED da 6,78 pollici curvo su tutti e quattro i lati, con frequenza di aggiornamento a 144Hz e calibrazione Pantone Validated, pensata per restituire colori fedeli all’originale. Sotto la scocca si trova una batteria da 6.500 mAh con ricarica cablata TurboPower da 45W. Motorola parla di 42 ore di chiamate o 34 ore di streaming video con una singola carica, dati che vanno presi con le pinze perché dipendono parecchio da come si usa davvero il telefono.

C’è poi il bypass charging, una chicca per chi gioca. Quando la funzione è attiva e il telefono è collegato alla presa, l’energia arriva dritta dal cavo senza passare dalla batteria, così il dispositivo scalda meno durante le partite lunghe. Va attivata a mano e funziona solo in modalità Gametime. A muovere il tutto è lo Snapdragon 7s Gen 3 affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna, con Google Gemini e Circle to Search integrati nel sistema.

Resistenza, colori e prezzo di Motorola Edge 70 Plus

Sul fronte robustezza, Edge 70 Plus vanta certificazioni militari per temperature estreme, umidità e alta quota, oltre al vetro Corning Gorilla Glass 7i che promette una resistenza ai graffi fino a due volte superiore rispetto alla generazione passata. Le colorazioni sono quattro, tutte messe a punto insieme al Pantone Color Institute: Mountain View, cioè verde, Gray Lilac, Milky Blue e Sage. Il prezzo parte da 599 euro, i preordini sono già aperti sul sito ufficiale e le prime spedizioni sono attese dal 23 settembre.

Il moto watch ultra è invece il primo smartwatch Motorola con Wear OS e nasce da una collaborazione con Polar per la parte salute e fitness. Misura la qualità del sonno comprese le fasi REM, monitora il recupero del sistema nervoso autonomo durante la notte e propone una modalità di respirazione guidata con biofeedback in tempo reale. Per chi si allena ci sono le zone di intensità legate alla frequenza cardiaca e l’analisi dei carburanti bruciati durante l’attività, quindi grassi, carboidrati e proteine.

Lo schermo è un OLED da 1,5 pollici capace di 2700 nit con funzione always on, la cassa è in acciaio inossidabile da 46mm, le certificazioni sono IP68 e 5ATM. L’autonomia dichiarata arriva a due giorni e in 10 minuti di ricarica si recupera il 30%. Accetta cinturini di terze parti da 22mm ed è il primo indossabile del marchio con Motorola Qira, l’assistente AI dell’ecosistema Lenovo e Motorola. Costa 479 euro, ma i preordini non sono ancora partiti. Chiude il gruppo il moto snap wireless charger, caricatore magnetico che tocca i 25W sui dispositivi Qi2.2 e i 30W su quelli Motorola compatibili grazie a un protocollo proprietario. Nella confezione c’è un cavo USB-C intrecciato da 1,5 metri, il consumo in standby è pari a zero e il prezzo si ferma a 39,90 euro.