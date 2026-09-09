Huawei Pura X View ufficiale: 7000 mAh in 6,68 mm di spessore

HUAWEI Pura X View ha finalmente una scheda tecnica completa, un listino e una data di uscita, dopo settimane passate a metà tra annuncio ufficiale e dettagli tenuti nel cassetto. Il debutto in Cina è fissato per il 9 settembre 2026 e stavolta il produttore ha messo sul tavolo tutto, dal processore alle fotocamere fino ai tre tagli di memoria previsti.

Il contesto, tra l’altro, è piuttosto affollato. Il formato cosiddetto wide sta diventando una piccola moda a sé stante, con il primo iPhone pieghevole atteso a brevissimo e Xiaomi 18 Fold appena ufficializzato in Cina. Huawei però qui gioca una carta diversa: Pura X View non si piega. Per quello esiste già HUAWEI Pura X Max. Questo modello prende semplicemente le proporzioni larghe di un pieghevole aperto e le applica a un corpo unico, rigido, senza cerniera.

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Le specifiche complete di HUAWEI Pura X View

Il pannello è un OLED da 6,39 pollici con rapporto 16:9,5, risoluzione 2232 x 1320 e una luminosità di picco che arriva fino a 6500 nit. Numeri che colpiscono, ma la parte davvero interessante sta nei bordi: 1,05 mm, con un rapporto schermo corpo del 96,1%. Refresh rate fino a 120 Hz, campionamento del tocco fino a 300 Hz, 1,07 miliardi di colori, PWM dimming fino a 2160 Hz e protezione affidata al vetro Kunlun Glass. Insomma, sul fronte display non sono stati fatti sconti.

Sotto la scocca lavora il SoC Kirin 9030S, accompagnato da 12 GB di RAM e da 256 GB, 512 GB oppure 1 TB di memoria interna a seconda della configurazione scelta. Il comparto fotografico posteriore è organizzato in una barra orizzontale e conta tre sensori: il principale è un RYYB da 200 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica, affiancato da un ultragrandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e da un teleobiettivo periscopico da 50 MP con apertura f/2.6, stabilizzazione ottica e zoom ottico 3,7x. Davanti c’è una fotocamera da 50 MP con apertura f/2.4.

Il capitolo batteria merita una nota a parte. Huawei ha infilato una cella da 7000 mAh in uno spessore di 6,68 mm, tenendo il peso a 201 grammi. Le misure complete parlano di 144,1 x 87 x 6,68 mm. La ricarica rapida cablata arriva a 66 W, quella wireless a 50 W. Completano il quadro la connettività 5G con supporto eSIM, Wi Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, porta USB C e certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Il sistema operativo è HarmonyOS 7, con una serie di funzioni pensate proprio per sfruttare le proporzioni allargate dello schermo. Tra le novità c’è la versione aggiornata di Huawei Share, che permette di inviare foto, video e altri file anche a utenti che non si trovano nelle vicinanze.

Prezzi e disponibilità in Cina

La commercializzazione parte dal 9 settembre 2026 sul mercato cinese, con quattro colorazioni disponibili: Shadow Red, Linen Gray, Zero White e Phantom Black. Le configurazioni sono tre e i prezzi consigliati seguono una progressione abbastanza lineare.

La versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage costa 5999 yuan, circa 770 euro al cambio attuale. Salendo a 512 GB si arriva a 6999 yuan, quindi intorno ai 900 euro. Il modello top, quello con 1 TB di memoria interna, è fissato a 8499 yuan, vale a dire circa 1090 euro. Considerando la dotazione tecnica, il posizionamento appare piuttosto aggressivo, almeno guardando al listino locale.

Sul possibile arrivo di HUAWEI Pura X View al di fuori dei confini cinesi, invece, per ora non ci sono indicazioni. Huawei non ha rilasciato alcuna comunicazione riguardo a un eventuale lancio globale, né ha fatto accenno a tempistiche o mercati coinvolti. Il dispositivo resta quindi, per il momento, un’esclusiva cinese, con la stessa filosofia di formato che il produttore sta portando avanti da qualche generazione e che ora trova una declinazione senza cerniera, più semplice da costruire e probabilmente più semplice anche da usare tutti i giorni.