Samsung Galaxy A18, colori e memorie svelati da un nuovo leak

Nel calderone delle indiscrezioni sui prossimi dispositivi economici del colosso coreano è spuntato di nuovo Samsung Galaxy A18, lo smartphone che dovrebbe rappresentare la base della gamma nei prossimi mesi. Nuove informazioni parlano di colorazioni, tagli di memoria e connettività, confermando che si tratterà di un prodotto pensato per chi cerca il minimo indispensabile a un prezzo contenuto. Nessuna sorpresa clamorosa, insomma, ma qualche dettaglio in più su un modello destinato a vendere parecchio.

La fascia bassa resta da anni uno dei pilastri su cui Samsung costruisce buona parte dei propri numeri, anche se il 2026 ha in parte cambiato le carte in tavola grazie al successo di Galaxy S26 Ultra. Il segmento entry level, però, continua a essere quello che macina volumi, e ogni nuovo capitolo della serie A viene osservato con una certa attenzione.

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Colorazioni e memorie di Samsung Galaxy A18

Il nome del dispositivo era emerso per la prima volta lo scorso mese di luglio, quando una fuga di notizie aveva svelato design e caratteristiche generali. Come spesso accade in questa fascia di mercato, il produttore sudcoreano non sembra intenzionato a stravolgere nulla. Chi cerca innovazione dovrà guardare altrove, perché Galaxy A18 nasce con altri obiettivi.

L’ultima indiscrezione, arrivata da un leaker che di solito ci prende, riguarda proprio i dettagli commerciali. Le colorazioni previste sarebbero tre, ovvero Light Blue, Black e Silver. Una scelta sobria, in linea con quanto visto sui modelli precedenti della stessa famiglia.

Sul fronte dello storage le opzioni dovrebbero essere due, da 128 GB e da 256 GB. Non ci sono informazioni sulla RAM, ma un riferimento utile arriva dal predecessore: Galaxy A17 4G montava 4 GB di memoria nella variante con 128 GB di spazio interno e 8 GB in quella da 256 GB. Se la struttura dell’offerta rimanesse la stessa, e non ci sarebbe motivo di pensare il contrario, il quadro sarebbe già abbastanza chiaro.

Un altro elemento che emerge riguarda la connettività. Il modello di cui si parla si fermerebbe al 4G, senza supporto alle reti di quinta generazione. Una scelta che nel segmento più economico continua ad avere senso dal punto di vista dei costi, anche se ormai il 5G sta scendendo sempre più in basso nei listini.

Due versioni e chipset differenti

Lo scorso anno Galaxy A17 era arrivato sul mercato anche in versione 5G, e Samsung potrebbe seguire lo stesso schema. In questo caso i due modelli si differenzierebbero non soltanto per il modem, ma anche per il cuore del sistema. Le indiscrezioni parlano di un chipset Qualcomm per la variante 5G e di una soluzione Exynos per quella 4G, una divisione già vista in passato su altri dispositivi della serie A.

Questa doppia strategia permette al produttore di coprire fasce di prezzo leggermente diverse con un prodotto sostanzialmente simile nell’aspetto e nelle funzioni di base. Chi vuole spendere meno prende la variante 4G, chi ha bisogno di reti più veloci può salire di poco e portarsi a casa il modello 5G.

Per quanto riguarda tempi e listini, il debutto di Samsung Galaxy A18 è atteso in autunno. Il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi attorno ai 200 euro, cifra che colloca il dispositivo esattamente dove ci si aspetta di trovarlo, cioè nella parte più accessibile del catalogo.

Va detto che parliamo comunque di informazioni non ufficiali, come sempre accade in questi casi. Samsung non ha confermato nulla e i dettagli potrebbero cambiare fino alla presentazione. Il quadro che si sta componendo, però, appare piuttosto coerente con quanto visto negli anni scorsi sulla stessa linea di prodotti, dove la parola d’ordine è continuità più che rivoluzione.