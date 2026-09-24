Ameba del fuoco: vive e si riproduce a 63°C, è record

Si chiama ameba del fuoco e il nome, per una volta, non è un’esagerazione giornalistica: questo microrganismo riesce a vivere e a riprodursi a 63°C, una temperatura sufficiente a cuocere un uovo. Il dato è diventato un record, perché nessuna cellula complessa era mai stata osservata prima mentre portava avanti il proprio ciclo vitale in condizioni del genere. Non si tratta di un organismo che sopravvive per qualche minuto e poi collassa, ma di un essere vivente che a quelle temperature ci sta bene, si nutre, cresce e si moltiplica.

La differenza è tutta qui, ed è una differenza sostanziale. Resistere al caldo estremo per un breve periodo è una cosa, riprodursi è tutt’altra faccenda. La riproduzione richiede che ogni singolo ingranaggio della cellula funzioni, dal materiale genetico alle proteine che lo copiano, fino alle membrane che tengono insieme il tutto. A 63°C, normalmente, quegli ingranaggi si sfaldano.

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Una vita intera dentro l’acqua bollente

Quando si parla di organismi termofili, il pensiero corre quasi sempre ai batteri e agli archei, le forme di vita più semplici, quelle senza nucleo, che da decenni vengono trovate nelle sorgenti calde e nei camini idrotermali. Quel mondo è noto e in buona parte studiato. Il caso dell’ameba del fuoco è diverso, perché parliamo di un eucariote, cioè di una cellula con nucleo e con una struttura interna articolata, esattamente come quelle che compongono piante, funghi e animali.

È proprio questa complessità a rendere il record interessante. Più una cellula è organizzata, più sono i punti deboli che il calore può attaccare. Le proteine tendono a perdere la forma, le membrane diventano instabili, i meccanismi che copiano il DNA iniziano a sbagliare. Eppure questa ameba attraversa l’intero arco della propria esistenza in un ambiente che per la stragrande maggioranza degli organismi complessi sarebbe una condanna immediata.

L’immagine che accompagna la scoperta mostra proprio il momento della divisione cellulare, il gesto più banale e più fondamentale della biologia, compiuto in un contesto che di banale non ha nulla. Un dettaglio che vale più di molte descrizioni, perché fotografa l’istante esatto in cui il limite conosciuto viene spostato più in là.

Perché questo record conta davvero

Ogni volta che viene individuato un organismo capace di vivere oltre le soglie ritenute invalicabili, cambia la mappa mentale di cosa sia possibile. La temperatura massima compatibile con la vita non è un numero fissato una volta per tutte, è piuttosto un confine mobile che si sposta man mano che gli strumenti migliorano e che vengono esplorati ambienti prima trascurati.

Il valore di 63°C diventa quindi un nuovo riferimento per le cellule complesse. Non un dettaglio da manuale, ma un punto di partenza per capire quali strategie molecolari permettano a un microrganismo di questo tipo di non disintegrarsi. Proteine più stabili, membrane costruite diversamente, sistemi di riparazione più efficienti: qualunque sia la soluzione adottata, si tratta di un adattamento che la biologia conosceva solo nelle forme di vita più elementari.

C’è poi un risvolto che riguarda la ricerca oltre i confini terrestri. Sapere che una cellula complessa può cavarsela a temperature da acqua quasi bollente amplia il ventaglio degli ambienti in cui ha senso cercare tracce di vita, anche lontano dal nostro pianeta. L’ameba del fuoco, con il suo nome azzeccato, ha appena alzato l’asticella di ciò che un organismo evoluto può sopportare senza battere ciglio.

Fonte: TecnoAndroid