Frigoriferi Samsung KO dopo un aggiornamento firmware sbagliato

Un aggiornamento software andato storto ha messo fuori uso una serie di frigoriferi Samsung in Corea del Sud, con conseguenze che vanno ben oltre il semplice fastidio tecnologico: in diversi casi il blocco ha coinvolto anche l’impianto di refrigerazione, lasciando i proprietari davanti a elettrodomestici spenti e a cibo ormai da buttare. Le segnalazioni arrivano direttamente dal mercato coreano, dove il problema si è manifestato subito dopo la distribuzione di un firmware che, a quanto risulta, non avrebbe mai dovuto finire sul canale stabile.

La gravità dei guasti non è stata uguale per tutti. Chi è stato più fortunato si è ritrovato con l’apertura automatica delle porte inutilizzabile e le luci interne che non si accendono più, un disagio seccante ma tutto sommato sopportabile. Nei casi peggiori, invece, il frigorifero ha smesso semplicemente di funzionare, refrigerazione compresa, con la perdita di tutto quello che c’era dentro. Una differenza sostanziale, considerando che parliamo di un apparecchio che, a differenza di uno smartphone o di un televisore, non può restare fermo nemmeno per mezza giornata senza creare danni concreti.

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Un firmware ancora in sviluppo finito sui dispositivi degli utenti

Samsung ha confermato la vicenda attraverso i propri canali ufficiali di assistenza, riconoscendo di aver distribuito per errore una versione del software che era ancora in fase di sviluppo, quindi non pronta per il pubblico. Una svista che nel mondo del software capita, ma che quando riguarda un elettrodomestico connesso assume tutt’altro peso rispetto a un’app che si chiude da sola. Appena sono arrivate le prime segnalazioni la distribuzione è stata sospesa, però per una parte degli utenti il danno era già fatto: l’aggiornamento era stato installato e il frigorifero aveva già smesso di comportarsi come avrebbe dovuto.

Al momento non è chiaro se e in che modo sia possibile riportare alla normalità gli apparecchi colpiti. L’azienda si limita a invitare chi ha riscontrato anomalie a rivolgersi all’assistenza ufficiale per ricevere istruzioni su come procedere, senza indicare una procedura di ripristino che si possa eseguire in autonomia. Un dettaglio che racconta parecchio della natura del problema, perché se bastasse un riavvio o un ritorno alla versione precedente del software probabilmente la comunicazione sarebbe stata diversa.

Il tempismo pessimo e il nodo dei risarcimenti

C’è poi una questione di calendario che complica ulteriormente le cose per l’azienda coreana. Il guasto arriva a ridosso del Chuseok, una delle ricorrenze più sentite in Corea del Sud, costruita intorno alle riunioni di famiglia e, inevitabilmente, intorno alla tavola. Ritrovarsi senza frigorifero proprio in quei giorni significa per molte famiglie dover rivedere completamente i programmi, e Samsung ha tutto l’interesse a ridurre al minimo, possibilmente azzerandolo, il numero di clienti costretti a rinunciare alle celebrazioni per colpa di un aggiornamento difettoso.

Il danno d’immagine, in un contesto simile, è già di per sé consistente. A questo si aggiunge la prospettiva tutt’altro che remota di richieste di risarcimento da parte di chi ha perso il contenuto del proprio frigorifero, uno scenario che rischia di trasformare un errore di distribuzione in una grana ben più costosa.

La vicenda riporta al centro una domanda che accompagna da anni il mondo degli elettrodomestici intelligenti: quanto conviene affidare funzioni essenziali, come il mantenimento della catena del freddo, a un sistema che dipende da aggiornamenti remoti. Finché il software serve a gestire notifiche, ricette o promemoria della spesa, un bug resta un inconveniente. Quando invece lo stesso software può spegnere il compressore, la faccenda cambia natura e il confine tra comodità e rischio diventa molto più sottile di quanto si tenda a pensare al momento dell’acquisto.

Per ora l’unico canale disponibile per chi si è ritrovato con un frigorifero bloccato resta il contatto diretto con il supporto Samsung, in attesa che l’azienda chiarisca tempi e modalità degli interventi sui dispositivi già aggiornati.

Fonte: TecnoAndroid