Meta, sconti fino al 98% su Muse Spark 1.3: ecco la condizione

Chi lavora con l’intelligenza artificiale lo sa da tempo: i dati valgono quanto il codice, e Meta ha deciso di metterlo nero su bianco in listino. L’azienda che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ormai presenza fissa anche nel mercato dei modelli generativi, ha costruito un’offerta rivolta ad aziende, sviluppatori e professionisti che vogliono integrare Muse Spark 1.3 nei propri prodotti o servizi. Il meccanismo è semplice nella sostanza: chi accetta che il proprio traffico venga usato per addestrare e perfezionare i sistemi paga molto, molto meno.

Non si tratta di uno sconto simbolico. Un’impresa che consuma milioni di token ogni mese si trova davanti a fatture consistenti, e una riduzione applicata al costo per token cambia il bilancio di fine trimestre. Meta ha trasformato la gestione dei dati in una vera e propria leva di prezzo, con un programma di sconti che arriva a superare il 98% del costo totale. Le tariffe standard parlano chiaro: un milione di token in ingresso costa circa 1,10 euro, mentre un milione di token in uscita si attesta intorno ai 3,80 euro. Aderendo al programma Contributor, quelle cifre crollano rispettivamente a circa 0,09 euro e 0,18 euro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Che cos’è Muse Spark e come si è arrivati alla versione 1.3

Muse Spark è la famiglia di modelli nata nei Meta Superintelligence Labs, debuttata lo scorso aprile. A luglio è arrivata l’apertura agli sviluppatori del Meta Model API, il servizio che permette a programmi, siti e applicazioni esterne di inviare richieste ai modelli Muse e ricevere le risposte elaborate. Muse Spark 1.3, presentato il 2 settembre, è pensato soprattutto per le attività agentive. Tradotto: compiti lunghi, articolati, che richiedono l’uso di strumenti esterni e la scrittura di codice. Il modello riesce a seguire più passaggi in sequenza, a lavorare su progetti complessi e a gestire contenuti che vanno oltre il semplice testo.

Il pagamento a token e cosa cambia tra Standard e Contributor

Il Meta Model API viene fatturato sulla base dei token elaborati. Un token è la piccola unità in cui un sistema di intelligenza artificiale spezzetta il testo per poterlo processare. Quelli di input sono contenuti nella richiesta inviata al modello, quelli di output vengono generati nella risposta. Esiste poi il cached input, ossia una porzione di contesto già elaborata in precedenza e riutilizzata nelle richieste successive, con una tariffa più bassa rispetto alle altre voci.

Il nodo vero, però, sta nella condizione legata alla tariffa scontata. La documentazione del Meta Model API separa nettamente due livelli. Nel livello Standard i prompt e i completamenti restano fuori dall’uso per il miglioramento dei prodotti. Nel livello Contributor, invece, il prezzo ridotto è agganciato al permesso di sfruttare quel traffico per affinare i sistemi dell’azienda. Sono i termini del servizio a regolare il trattamento riservato agli account che scelgono questa seconda strada.

Cosa finisce davvero nel calderone

Vale la pena capire di che materiale si parla. Con prompt si intende tutto ciò che viene inviato al modello, mentre il completion è la risposta generata. Nel lavoro quotidiano di programmazione questo flusso può contenere istruzioni operative, porzioni di codice, documentazione tecnica, messaggi di errore e qualsiasi altro materiale che lo sviluppatore decida di passare all’IA. È qui che la scelta diventa meno banale di quanto sembri guardando solo la colonna dei prezzi. Chi lavora su progetti riservati o su codice proprietario si trova a valutare un compromesso concreto tra risparmio immediato e controllo su quello che esce dai propri server. Il divario economico tra i due livelli, del resto, è talmente ampio da rendere la decisione tutt’altro che scontata per chi macina volumi elevati ogni mese.