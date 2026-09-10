Meta Muse, l’agente AI che agisce al posto tuo

Con Meta Muse l’azienda di Menlo Park prova a spostare l’asticella: non più un chatbot che risponde e si ferma lì, ma un agente AI personale capace di agire al posto dell’utente. Comprare qualcosa online, mandare email, mettere in fila i pezzi di un viaggio. La promessa, dichiarata senza troppi giri di parole, è quella di un assistente pensato per tutti, anche per chi non ha la minima dimestichezza con la tecnologia e non ha mai scritto una riga di codice in vita sua. Non è un caso che la mascotte scelta per accompagnare il lancio abbia un aspetto amichevole, quasi rassicurante: il messaggio è che qui non servono competenze da sviluppatore.

La differenza rispetto a strumenti già noti come Meta AI, ChatGPT o Gemini sta tutta in una parola, automazione. I chatbot tradizionali suggeriscono, spiegano, elaborano testi. Muse invece prende l’obiettivo che l’utente gli affida e prova a portarlo a termine. Prima costruisce un piano personalizzato, poi organizza tempo e risorse, quindi va avanti da solo con il lavoro. Un cambio di prospettiva che Mark Zuckerberg racconta da tempo come il naturale punto di arrivo di questa generazione di tecnologie.

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Come funziona Meta Muse e a quali servizi si collega

Per fare qualcosa di concreto, un assistente digitale ha bisogno di accedere a dati e strumenti reali. Muse si collega quindi alle applicazioni e agli account della persona che lo utilizza. La compatibilità parte ovviamente dai servizi interni all’ecosistema Meta, ma si estende subito ad alcune piattaforme di terze parti: Google Workspace, Ticketmaster, OpenTable, Spotify e Apple Health. Nomi che raccontano bene il perimetro di utilizzo immaginato, tra posta elettronica e calendario, biglietti per eventi, prenotazioni al ristorante, musica e monitoraggio della salute.

L’esempio scelto per spiegare il meccanismo è semplice e forse per questo efficace. Guardando il video di una ricetta, l’agente AI riesce a estrarre l’elenco degli ingredienti necessari e i passaggi da seguire, impacchettando tutto in un PDF ordinato. Se serve, può anche procedere all’acquisto di quello che manca in cucina. Un piccolo compito domestico che diventa la dimostrazione di un principio più ampio: passare dall’informazione all’azione senza che l’utente debba aprire cinque app diverse.

Dove è disponibile e cosa succede ai dati personali

Al momento la disponibilità di Muse resta circoscritta agli Stati Uniti. Lì sono già state distribuite le applicazioni per Android e iOS, mentre l’accesso è possibile anche via browser all’indirizzo muse.ai. Nessuna indicazione, per ora, su tempi e modi di un eventuale arrivo in altri mercati.

Il tema più delicato, com’era prevedibile, riguarda privacy e sicurezza. Un software che ha le chiavi della posta elettronica, dei metodi di pagamento e persino dei dati sanitari raccolti da Apple Health si muove su un terreno sensibile. La società sostiene di aver progettato il prodotto puntando alla massima sicurezza possibile e a un livello di tutela adeguato per le informazioni personali degli utenti. Affermazioni che andranno misurate sul campo, quando l’uso quotidiano comincerà a mettere alla prova i limiti reali della piattaforma.

Nel frattempo l’annuncio, arrivato il 9 settembre 2026, conferma la direzione presa dal gruppo: dopo mesi di investimenti pesanti sull’intelligenza artificiale, il passaggio agli agenti autonomi diventa il terreno su cui si giocherà la prossima partita. Non più assistenti che parlano, ma software che fanno. E che, se il progetto funziona come descritto, potrebbero cambiare il modo in cui milioni di persone gestiscono le piccole incombenze di ogni giorno, dalla spesa alla prenotazione di un tavolo. Le occasioni per verificare i casi d’uso nel mondo reale, insomma, arriveranno presto, a partire dal mercato statunitense dove le prime applicazioni sono già nelle mani degli utenti.