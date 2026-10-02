Messenger, come scaricare tutte le chat in HTML o JSON

Recuperare l’intero storico delle conversazioni su Messenger è un’operazione alla portata di chiunque e non richiede programmi esterni né competenze particolari. Meta mette infatti a disposizione di ogni utente uno strumento ufficiale chiamato “Esporta le tue informazioni”, che permette di scaricare la cronologia completa delle chat in due formati diversi, HTML oppure JSON. È lo stesso strumento finito sotto i riflettori dopo essere servito a Mediapart, e proprio per questo vale la pena capire come funziona e cosa offre a chi lo usa.

Il punto di partenza è semplice. Tutto quello che si è scritto e ricevuto nel corso degli anni sull’app di messaggistica di Meta non resta chiuso dentro la piattaforma senza via d’uscita. L’azienda consente a qualsiasi iscritto di ottenere una copia dei propri dati e di conservarla dove preferisce. Non serve essere giornalisti o tecnici per farlo, perché l’opzione è aperta a tutti gli account e non solo a profili particolari.

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Uno strumento ufficiale per scaricare tutta la cronologia di Messenger

La funzione Esporta le tue informazioni nasce proprio con questo scopo, cioè restituire all’utente il controllo su ciò che ha prodotto all’interno dei servizi di Meta. Nel caso di Messenger la differenza rispetto a un semplice salvataggio occasionale è sostanziale, visto che l’esportazione riguarda lo storico completo delle conversazioni e non qualche scambio isolato. Chi ha usato l’app per anni si ritrova quindi tra le mani un archivio che può essere molto corposo e che racconta, messaggio dopo messaggio, una parte importante della propria vita digitale.

Il fatto che sia stato impiegato da Mediapart dimostra quanto questa possibilità possa rivelarsi utile anche in contesti che vanno oltre la curiosità personale. Un archivio completo e scaricabile diventa una fonte consultabile con calma, lontano dai limiti dell’interfaccia dell’app, dove scorrere all’indietro conversazioni lunghe anni può diventare un’impresa piuttosto frustrante.

HTML o JSON, quale formato scegliere per l’esportazione

Al momento della richiesta Meta lascia scegliere tra due formati, e la scelta dipende soprattutto dall’uso che si intende fare dei dati. Il formato HTML è quello più immediato per la maggior parte delle persone, perché produce file che si aprono con un normale browser e si leggono come pagine web. Chi vuole semplicemente rileggere vecchie chat o conservarle come ricordo trova in questa opzione la soluzione più comoda e meno complicata.

Il formato JSON risponde invece a esigenze diverse. È pensato per essere letto e gestito da software e strumenti di analisi, quindi torna utile a chi deve elaborare grandi quantità di messaggi, fare ricerche mirate o importare i contenuti in altri programmi. A prima vista risulta meno leggibile per l’occhio umano, ma offre una struttura ordinata che si presta bene a un lavoro più approfondito sui dati, come quello che può servire a una redazione giornalistica.

Entrambe le strade portano allo stesso risultato di fondo, ossia avere una copia dello storico di Messenger fuori dalla piattaforma. Cambia solo il modo in cui quelle informazioni vengono presentate e la facilità con cui possono essere consultate o rielaborate in un secondo momento.

L’aspetto forse più rilevante è proprio l’accessibilità. Lo strumento non è riservato a professionisti o a casi particolari, ma è disponibile per qualsiasi utente di Meta che voglia recuperare le proprie conversazioni. Basta passare dalla funzione dedicata, selezionare i dati di Messenger e indicare il formato desiderato tra HTML e JSON per ottenere l’archivio completo delle proprie chat.

Fonte: TecnoAndroid