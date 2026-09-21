Mazda6e 2027: nuova batteria LFP da 78 kWh e 560 km

Con Mazda6e 2027 la casa di Hiroshima chiude una questione che, fino a poco tempo fa, costringeva i clienti a un compromesso poco simpatico: scegliere tra autonomia generosa e ricarica veloce. Il nuovo model year cancella quel bivio, perché al posto delle due configurazioni di batteria offerte finora arriva un pacco unico che prende il meglio di entrambe. E non si tratta di un semplice aggiornamento di listino, ma di un intervento sul cuore della vettura, il powertrain, per la berlina elettrica appena incoronata World Car Design of the Year 2026.

Il dato che salta all’occhio è la nuova batteria da 78 kWh con chimica al Litio Ferro Fosfato, la cosiddetta LFP. Numeri alla mano: autonomia dichiarata fino a 560 km nel ciclo WLTP e ricarica rapida in corrente continua fino a 200 kW. Due valori che, messi insieme, cambiano la fisionomia dell’auto più di qualsiasi ritocco estetico.

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Perché la scelta della chimica LFP conta davvero

Le celle al Litio Ferro Fosfato hanno una reputazione solida per un motivo preciso: resistono bene ai cicli di ricarica e fanno a meno di materiali critici come nichel e cobalto. Un dettaglio tecnico che negli ultimi anni ha convinto un numero crescente di costruttori a cambiare strada. Sul fronte prestazioni il motore elettrico eroga 190 kW, ovvero 258 CV, con un consumo combinato dichiarato di 16,1 kWh/100 km. Nella pratica quotidiana significa viaggi lunghi affrontati con meno calcoli mentali e soste alla colonnina più brevi quando serve rimettere energia in circolo.

Mazda però non si è fermata alla batteria. Sulla strada la nuova berlina promette un’accelerazione più vigorosa e una frenata rigenerativa più incisiva, particolarmente utile nel traffico cittadino e nelle discese, dove ogni recupero di energia si fa sentire sul contachilometri residuo. Le sospensioni sono state riviste per cercare un punto di equilibrio ancora più preciso tra comfort di marcia e stabilità in curva, coerentemente con la filosofia Jinba Ittai che il marchio giapponese porta avanti da sempre.

Homura Plus, Takumi e gli interni che cambiano pelle

La gamma si allarga con l’allestimento Homura Plus, pensato per chi vuole un carattere un po’ più deciso senza rinunciare all’eleganza della linea. All’esterno si riconosce dalle modanature in nero lucido sui paraurti anteriore e posteriore e sulle minigonne laterali, elementi che rendono la fiancata visivamente più scolpita. Dentro il registro cambia: pelle Nappa nera abbinata a tessuto Suede Cloth con cuciture rosse, inserti a trama mesh su plancia e pannelli porta, cielo nero e tendina parasole del tetto ad azionamento elettrico. Un pacchetto che guarda dritto al segmento premium.

Chi preferisce un gusto più tradizionale trova pane per i propri denti nel Takumi Plus, ora disponibile con due varianti in Nappa e Suede Cloth: al già conosciuto Tan si aggiunge il nuovo Warm Beige, tonalità calda e luminosa. L’allestimento Takumi conserva l’interno in Maztex nero, mentre sparisce dal catalogo la versione Maztex Warm Beige.

ADAS più maturi e navigatore pensato per chi guida elettrico

Sul fronte sicurezza gli ADAS fanno un passo avanti concreto. Il Cruising & Traffic Support, sigla CTS, ora lavora fino a 160 km/h, un margine che fa la differenza per chi macina autostrada con una certa regolarità. Il Lane Keep Assist, dal suo canto, interviene sullo sterzo in modo più morbido e naturale, risultando meno invadente rispetto a prima.

Cresce anche il navigatore, con nuovi filtri e funzioni di ricerca dedicate alle stazioni di ricarica. Sembra poco, ma per chi viaggia in elettrico la possibilità di pianificare le soste con criterio vale più di qualche cavallo in più. La Mazda6e 2027 arriverà nelle concessionarie europee a partire da novembre 2026. Prezzi e specifiche per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati.

Fonte: TecnoAndroid