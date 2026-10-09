Mazda CX-60 regala 1.000 euro di carburante Q8: quanti km valgono

Chi sta pensando di comprare una Mazda CX 60 entro il 30 novembre 2026 può contare su un aiuto concreto per affrontare il caro carburante. La Casa giapponese ha deciso di regalare 1.000 euro in Buoni Carburante Q8 a chi sceglie il suo SUV, una mossa che arriva in un momento piuttosto delicato per le tasche degli automobilisti italiani. Fare il pieno è diventato infatti una delle spese più discusse, con benzina e gasolio che in molte situazioni sono tornati sopra la soglia dei 2 euro al litro. Anche i grandi gestori si sono mossi e Eni, IP e Q8 hanno annunciato misure per contenere i prezzi alla pompa. Q8 in particolare applica dal primo ottobre un price cap valido per 30 giorni.

Un contributo sul pieno e non sul listino

La formula scelta da Mazda è diversa dal solito. Non si tratta di uno sconto sul prezzo d’acquisto della vettura ma di un contributo che finisce direttamente nella spesa per i rifornimenti, quindi su un costo che arriva dopo, quando l’auto è già parcheggiata in garage. Un’idea che acquista un significato particolare proprio adesso, con il prezzo della benzina di nuovo sotto i riflettori e le compagnie petrolifere impegnate a mettere in campo iniziative per frenare i rincari. Il bonus inoltre non esclude gli altri vantaggi commerciali. I buoni sono infatti cumulabili con le promozioni già attive nella rete ufficiale del marchio, che prevedono benefici fino a 9.000 euro sulle vetture in stock alle condizioni indicate dal costruttore. Per chi entra in concessionaria con l’intenzione di firmare il contratto il pacchetto complessivo diventa quindi piuttosto interessante.

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Come funzionano i buoni e quanti chilometri valgono

I 1.000 euro vengono riconosciuti sotto forma di Buoni Carburante Q8 spendibili nelle stazioni Q8 e Q8 easy presenti in Italia. C’è però un limite temporale da tenere presente perché il credito va utilizzato entro 24 mesi dall’attivazione, sempre secondo le condizioni dell’iniziativa. Per dare un’idea più concreta del valore del regalo la Casa ha fatto due conti. Prendendo come riferimento un prezzo di 2,20 euro al litro e un consumo medio di 18,5 km/l, la cifra messa a disposizione corrisponderebbe a circa 8.400 km di percorrenza. Parliamo insomma di qualche mese di utilizzo quotidiano senza dover mettere mano al portafoglio davanti al distributore, almeno stando ai parametri indicati dal costruttore giapponese.

L’offerta guarda anche al mondo professionale. Aziende e titolari di partita IVA hanno la possibilità di abbinare i buoni alla formula Mazda Rent, il noleggio proposto dal marchio. In questo caso la CX 60 249 CV AWD Homura viene offerta a partire da 449 euro al mese IVA esclusa, secondo le condizioni previste dalla promozione. Una soluzione pensata per chi preferisce non acquistare il veicolo ma desidera comunque sfruttare il contributo sul carburante. Ricapitolando i dettagli dell’operazione, il modello coinvolto è la Mazda CX 60 e il bonus consiste in 1.000 euro di buoni utilizzabili presso le stazioni Q8 e Q8 easy sul territorio nazionale entro 24 mesi dall’attivazione. La promozione resta valida fino al 30 novembre 2026 ed è disponibile esclusivamente nella rete ufficiale Mazda, dove si può sommare ai vantaggi fino a 9.000 euro previsti sulle auto in pronta consegna.

Fonte: TecnoAndroid