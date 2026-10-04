Marvel’s Wolverine gira su PC con KytyPS5, ma resta ingiocabile

Anche Marvel’s Wolverine, una delle ultimissime esclusive di peso dell’ecosistema PlayStation, è riuscito ad approdare su PC grazie all’emulazione. Il merito va a KytyPS5, ma conviene chiarire subito un aspetto fondamentale: per ora il titolo è sostanzialmente ingiocabile. Questo non toglie valore al risultato, che resta un traguardo degno di nota per chi segue con attenzione quanto accade attorno alla console più recente di Sony.

Negli ultimi tempi la scena dell’emulazione PS5 sta infatti vivendo una fase particolarmente vivace, con progressi notevoli che arrivano a un ritmo molto serrato. Ogni settimana sembra portare con sé qualche piccola conquista e il caso di Wolverine si inserisce proprio in questo filone. Parliamo di un gioco recente e ambizioso, quindi il fatto che un emulatore riesca anche solo ad avviarlo dice parecchio sulla direzione intrapresa da chi lavora a questi progetti.

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KytyPS5, uno dei progetti più seguiti dalla community

Il software protagonista di questa impresa non è certo uno sconosciuto. KytyPS5 è considerato uno dei progetti più promettenti e osservati dalla community di appassionati, e non da oggi. Già nelle scorse settimane l’emulatore aveva mostrato di saper avviare titoli come Demon’s Souls e Astro Bot, due nomi che hanno contribuito a costruirne la reputazione e ad alimentare l’interesse attorno al suo sviluppo.

Con Marvel’s Wolverine l’asticella si alza ulteriormente, almeno sul piano simbolico. Aggiungere alla lista un’esclusiva così recente significa dimostrare che il lavoro procede e che il supporto si sta allargando a produzioni sempre più nuove. È un segnale che la community accoglie con entusiasmo, pur sapendo bene quanto sia lunga la strada tra un gioco che si apre e un gioco che si può davvero giocare dall’inizio alla fine.

Cosa mostra il video e perché serve ancora molto lavoro

A documentare il risultato c’è un breve video condiviso sui social. Nelle immagini si vede il gioco che viene lanciato correttamente, arriva al menu principale e permette di sfogliare le varie pagine delle impostazioni. Fin qui tutto bene. Il filmato però si interrompe proprio in quel punto, senza mostrare alcuna sequenza di gioco vero e proprio, e già dalla schermata delle opzioni si intuisce una fluidità decisamente terribile, con movimenti lenti e poco reattivi anche nelle operazioni più semplici.

Niente di sorprendente, a dire il vero. Nel mondo dell’emulazione riuscire ad avviare un software è soltanto il primo passo, per quanto molto importante. Far partire un titolo e vederne i menu vuol dire che le fondamenta ci sono, ma trasformare tutto questo in un’esperienza d’uso soddisfacente è un’altra faccenda. Servirà parecchio lavoro da parte degli sviluppatori per ottimizzare il codice, correggere i problemi e rendere il gameplay stabile.

C’è poi la questione della potenza di calcolo, tutt’altro che secondaria. Emulare una console moderna come PS5 richiede risorse enormi, e con ogni probabilità per far girare in modo decente un gioco come Marvel’s Wolverine occorrerà anche moltissimo hardware. Per il momento quindi il traguardo raggiunto da KytyPS5 va letto come una dimostrazione tecnica, un assaggio di ciò che l’emulatore riesce già a fare con il menu principale e le schermate delle impostazioni del gioco.

Fonte: TecnoAndroid