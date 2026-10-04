Subaru WRX GD25: cerchi oro e ala in carbonio per i 25 anni

Subaru ha scelto di celebrare i 25 anni della WRX sul mercato americano con una serie speciale che punta dritta al cuore degli appassionati. Si chiama WRX GD25 e il nome racconta già parecchio: la sigla “GD” richiama il codice del telaio della leggendaria Impreza WRX, mentre il numero 25 indica proprio l’anniversario di un modello arrivato negli Stati Uniti nel 2002. Parliamo di una vettura che porta con sé l’eredità di una Casa giapponese capace di scrivere pagine indelebili nel WRC, conquistando milioni di fan in giro per il mondo.

Sotto il cofano della nuova WRX GD25 lavora il motore boxer turbo a quattro cilindri da 2,4 litri e 271 cavalli, lo stesso che equipaggia tutte le altre WRX di ultima generazione. A gestire la spinta c’è rigorosamente un cambio manuale a sei marce, abbinato alla trazione integrale che per il marchio è quasi un marchio di fabbrica. Subaru però non si è fermata qui e ha alzato l’asticella per rendere questa edizione limitata di 350 esemplari qualcosa di davvero fuori dal comune.

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Un ritorno allo stile audace degli anni d’oro

Credits: TecnoAndroid

Le sportive moderne si sono fatte decisamente più composte negli ultimi tempi e hanno perso quel pizzico di esibizionismo sfrontato che rendeva unici i modelli degli anni ’90 e dei primi anni 2000. Basta pensare alla combinazione del blu World Rally Subaru con i cerchi dorati. C’è chi la considera pura personalità e chi invece un capolavoro di rozzezza, ma quegli abbinamenti hanno segnato le livree da rally più iconiche degli ultimi 40 anni. Nel frattempo il settore automobilistico è cambiato e oggi queste rivisitazioni attirano soprattutto una nicchia di petrolhead dal cuore nostalgico.

Guardando con attenzione i cerchi dorati della nuova sportiva spuntano le pinze Brembo, un indizio piuttosto chiaro del fatto che la GD25 derivi dalla WRX tS. Quella versione era già arricchita da sedili Recaro, impianto frenante maggiorato e altri accessori di impronta racing. La serie celebrativa aggiunge un cambio a corsa ridotta STI con pomello dedicato e un assetto più rigido grazie a molle più robuste e ammortizzatori ricalibrati. Non mancano nemmeno rinforzi supplementari sotto il cofano, pensati per affrontare senza timori anche le prove più impegnative.

L’alettone in carbonio e la sorpresa BRZ

Il vero protagonista del posteriore è un’imponente ala in fibra di carbonio ripresa direttamente dalla Subaru che ha vinto il campionato ARA di rally. Gli appassionati più attenti ricorderanno l’alettone a collo di cigno in carbonio che ha accompagnato Travis Pastrana e la copilota Rhianon Gelsomino in una particolare avventura fuoristrada. Un dettaglio che sembra fatto apposta per festeggiare il venticinquesimo compleanno della WRX in America.

Accanto alla WRX GD25 arriva anche un omaggio alla BRZ, che negli Stati Uniti spegne 15 candeline. La nuova versione ZC15 verrà migliorata con freni maggiorati, cambio a corsa ridotta e ammortizzatori specifici, oltre a rinforzi dedicati. Sul fronte estetico si distinguerà per una speciale tonalità di bianco, dettagli in bronzo e un abitacolo nero impreziosito da inserti rosso bordeaux. Anche in questo caso si tratta di una tiratura limitata, fissata a 300 unità, che dovrebbe raggiungere le concessionarie americane all’inizio del prossimo anno. I prezzi di entrambe le serie speciali per il momento non sono stati comunicati.

Fonte: TecnoAndroid