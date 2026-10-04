Tesla, 486.532 consegne nel terzo trimestre ma BYD resta lontana

Nel terzo trimestre 2026 Tesla ha consegnato 486.532 auto elettriche, un numero che supera le attese della vigilia e che a prima vista racconta un periodo positivo per il costruttore americano. Basta però allargare lo sguardo alla classifica mondiale per accorgersi che il quadro è meno brillante di quanto sembri. Il motivo ha un nome preciso, BYD, il gruppo che continua a guidare il mercato con un margine che Tesla non è riuscita a ridurre nemmeno in questi tre mesi più favorevoli del previsto.

Il dato va letto con calma perché contiene due messaggi diversi. Da una parte c’è la soddisfazione per un trimestre andato meglio delle stime. Dall’altra resta una distanza dal primo posto che non accenna a chiudersi, ed è proprio questo secondo aspetto a pesare di più quando si parla di leadership nel settore.

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Tesla: consegne sopra le stime e magazzini più leggeri

Il primo elemento da sottolineare riguarda il confronto con le previsioni degli analisti. Le consegne di Tesla nel periodo estivo sono risultate superiori a quanto ipotizzato dagli osservatori del mercato, che si aspettavano numeri più contenuti. Quando un’azienda batte le stime di solito il segnale viene accolto bene, perché indica una domanda capace di reggere meglio del previsto.

C’è poi un secondo effetto che merita attenzione. Le vendite più alte delle attese hanno permesso alla casa di Elon Musk di ridurre le scorte, cioè quelle vetture già prodotte ma ancora ferme in attesa di un acquirente. Per un costruttore di auto si tratta di un passaggio tutt’altro che secondario. Un magazzino troppo pieno immobilizza risorse e spesso spinge verso sconti e promozioni per liberare i piazzali, mentre un inventario più snello rende la gestione più sana e meno esposta a sorprese.

In questo senso il trimestre ha dato a Tesla un doppio vantaggio. Le vetture consegnate sono state di più e quelle rimaste invendute sono diminuite, una combinazione che sulla carta descrive un’azienda in salute almeno sul fronte operativo.

Il divario con BYD resta invariato

Il problema emerge quando dalla prestazione assoluta si passa a quella relativa. I risultati migliori del previsto non sono bastati a ridurre lo scarto con BYD, che continua a occupare la vetta del mercato delle vetture elettriche con una certa tranquillità. Il colosso cinese mantiene il comando e la rincorsa del marchio statunitense, almeno per ora, non ha prodotto l’effetto sperato.

Qui sta il nodo della questione. Superare le aspettative degli analisti è un traguardo che riguarda il rapporto tra Tesla e chi ne studia i conti, mentre la sfida per il primato si gioca su un altro terreno, quello del confronto diretto con il concorrente più forte. E su quel terreno il trimestre non ha cambiato gli equilibri.

Le 486.532 consegne registrate tra luglio e settembre restano quindi un dato solido per il costruttore californiano, capace di smaltire parte delle auto in stock e di sorprendere positivamente chi si aspettava meno. La distanza da BYD però è rimasta dove era, con il gruppo cinese che continua a correre davanti a tutti nella classifica delle auto elettriche.

Fonte: TecnoAndroid