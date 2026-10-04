Paratethys, il lago più grande di sempre ospitava balene mini

Circa 10 milioni di anni fa sulla Terra esisteva il lago più grande mai comparso nella storia del pianeta, un’enorme distesa d’acqua conosciuta come Paratethys. Nelle sue acque nuotavano delle balene in miniatura, un dettaglio che da solo basta a far capire quanto quel mondo fosse diverso da quello attuale.

Il termine scelto per descriverlo è megalago, e non si tratta di un’esagerazione. Parliamo di un bacino che, per dimensioni, non ha eguali tra tutti i laghi esistiti sul nostro pianeta, né tra quelli che vediamo oggi né tra quelli scomparsi nel corso delle ere geologiche.

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Paratethys e le sue piccole balene

L’immagine di cetacei che si muovono in un lago, anziché in mare aperto, colpisce subito. Eppure nel Paratethys vivevano proprio delle balene di taglia ridotta, versioni in formato mini degli animali che oggi associamo agli oceani. La loro presenza racconta molto della natura di quel bacino e del ruolo che ricopriva negli ecosistemi dell’epoca.

Un ambiente così vasto, capace di ospitare dei cetacei, non era un semplice specchio d’acqua. Era un sistema enorme, con una propria fauna e con un peso notevole sugli equilibri naturali delle terre che lo circondavano.

Un lago che avrebbe inciso sull’evoluzione di elefanti e giraffe

L’aspetto forse più sorprendente riguarda le conseguenze di questo gigantesco bacino ben oltre le sue sponde. Il megalago potrebbe infatti aver influenzato perfino l’evoluzione di animali terrestri come gli elefanti e le giraffe, specie che apparentemente non hanno nulla a che vedere con l’acqua e con le balene.

Il legame tra un lago preistorico e la storia evolutiva di questi grandi mammiferi mostra quanto un singolo elemento geografico, se abbastanza esteso, possa lasciare un’impronta profonda sulla vita del pianeta. Il Paratethys, con le sue piccole balene e la sua estensione senza precedenti, avrebbe quindi contribuito a plasmare il destino di creature che vivevano sulla terraferma, come gli elefanti e le giraffe.

Fonte: TecnoAndroid