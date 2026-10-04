Kingdom Come: Deliverance 2, Luke Daley apre una taverna a Praga

Chi ha passato ore a lanciare dadi e a svuotare boccali nelle locande di Kingdom Come: Deliverance 2 adesso può farlo anche lontano dallo schermo. Luke Daley, l’attore che ha prestato volto e voce a Hans Capon, ha preso il suo ruolo talmente sul serio da aprire a Praga un locale di ispirazione medievale chiamato The Nobleman. Il progetto era stato annunciato mesi fa e adesso è diventato realtà, con le porte aperte al pubblico da giovedì 1 ottobre 2026.

L’idea alla base di questo bar medievale è abbastanza chiara: ricreare l’atmosfera dei luoghi in cui i veri nobili dell’epoca si riunivano per bere e passare il tempo in compagnia. Il nome stesso richiama quel mondo, e per chi conosce il personaggio interpretato da Daley il collegamento con il giovane e un po’ spavaldo Hans Capon viene quasi spontaneo. Chi sogna di rivivere dal vivo le stesse fantasie che il videogioco regala, cioè giocare a dadi e alzare un po’ troppo il gomito in taverna, dovrà però mettere in conto un viaggio nella capitale ceca.

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Kingdom Come: un’inaugurazione molto attesa a Praga

Nei giorni a ridosso dell’apertura l’attore ha condiviso sui social diverse immagini del suo The Nobleman, mostrando un ambiente dalle luci soffuse e dall’aria decisamente d’altri tempi. Il 29 settembre aveva fatto sapere che il locale avrebbe accolto i primi clienti quel giovedì, mentre il giorno successivo era arrivato un messaggio ancora più asciutto per ricordare che l’apertura era ormai questione di ore. Una piccola attesa costruita passo dopo passo, senza troppi giri di parole.

E la risposta degli appassionati non si è fatta attendere. Un fan della serie ha raccontato online che già nel giorno dell’inaugurazione il locale aveva richiamato parecchia gente: secondo la sua testimonianza la fila non era particolarmente lunga, ma l’attesa sì, tanto che si parlava di circa 2 ore prima di riuscire a entrare. Un dettaglio che dice molto sull’affetto che circonda il gioco e il suo cast.

Del resto la cosa non sorprende più di tanto. Warhorse Studios, lo sviluppatore della saga, ha sede proprio a Praga, ed è quindi abbastanza naturale che molti fan di Kingdom Come vivano in città o nei dintorni. Per loro il bar di Daley è diventato in poco tempo una tappa quasi obbligata, un modo per sentirsi un po’ più vicini al mondo che hanno esplorato per tante ore.

Perché Luke Daley ha voluto un locale tutto suo

Dietro l’apertura del bar medievale non c’è soltanto una trovata legata al successo del videogioco. Qualche mese fa Luke Daley aveva spiegato che si trattava di un desiderio coltivato da tempo, praticamente da sempre. Il suo sogno era gestire un pub, un ristorante, un caffè, insomma qualcosa di fisico, fatto di mattoni e muri, qualcosa che avesse un peso concreto nella sua vita di tutti i giorni.

Il motivo, nelle sue parole, è legato al percorso professionale che ha seguito finora. Gran parte della sua carriera si è svolta tra recitazione, cinema e più di recente streaming, attività che lui stesso definisce straordinarie ma che, almeno in parte, non gli sono mai sembrate del tutto reali. Da qui la voglia di avere un’attività sua, da mandare avanti in prima persona, un posto in cui poter tornare ogni giorno, sentirsi parte di una comunità e contribuire a creare al suo interno un clima positivo e accogliente.

Fonte: TecnoAndroid