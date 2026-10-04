Gears of War: E-Day, 120.000 preordini su Steam secondo le stime

Le vendite di Gears of War: E-Day su Steam non stanno decollando come molti avrebbero immaginato per uno dei progetti più ambiziosi di casa Microsoft. Secondo le stime elaborate da Alinea Analytics, il prequel della celebre saga avrebbe raccolto finora circa 120.000 prenotazioni sul negozio digitale, con un incasso che sfiora i 6 milioni di euro. Non sono cifre da buttare via in senso assoluto, ma appaiono piuttosto contenute per un gioco che ha il compito di rilanciare con decisione la serie creata originariamente da Epic Games.

Va detto che quando si parla di esclusive Xbox il quadro è sempre più complicato di quanto dicano i semplici numeri. Tra i vari fattori da considerare c’è ovviamente il peso del Game Pass, che permette a una fetta consistente di giocatori di accedere al titolo senza acquistarlo separatamente. Eppure il dato stona, soprattutto perché il debutto è ormai imminente e fra poche ore scatterà l’accesso anticipato riservato a chi ha scelto la costosa Premium Edition. Proprio questa possibilità di giocare in anticipo avrebbe dovuto dare una spinta alle vendite nelle ultime battute prima dell’uscita.

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Un ritmo lento ma in leggera crescita

Guardando all’andamento più recente, la situazione non cambia molto. Nelle ultime sei settimane Gears of War: E-Day avrebbe accumulato meno di ventimila preordini, un ritmo che difficilmente si può definire sostenuto. C’è comunque un aspetto meno negativo, perché la tendenza sembrerebbe almeno in crescita e quindi non del tutto ferma.

Bisogna poi ricordare che si tratta di stime e non di dati ufficiali, quindi il margine di incertezza resta ampio. Detto questo, le attuali vendite del nuovo capitolo su Steam avrebbero già superato quelle registrate da Halo: Campaign Evolved nello stesso periodo che precedeva il lancio. Un piccolo punto a favore rispetto all’altra grande serie di Microsoft, anche se il paragone con i giganti del momento racconta tutta un’altra storia.

Il confronto con i grandi blockbuster

Prendendo come riferimento produzioni come Wardogs, la distanza diventa evidente. Il titolo in questione ha venduto quasi 570.000 copie prima del debutto, un valore quasi cinque volte superiore a quello di Gears of War: E-Day. E senza nemmeno uscire dal perimetro Microsoft, Call of Duty avrebbe raccolto circa 450.000 prenotazioni su Steam nella stessa finestra temporale, confermando quanto il nuovo Gears sia ancora lontano dai numeri dei veri pesi massimi del mercato.

Il periodo di accesso anticipato potrebbe comunque rimescolare le carte, anche in modo netto, e l’uscita ufficiale potrebbe poi consolidare eventuali miglioramenti. Allo stato attuale, però, chi puntava su risultati molto più corposi per un prequel così atteso rischia di rimanere deluso. Per capire meglio la portata di questi numeri torna utile guardare ai capitoli precedenti della serie sulla piattaforma. Non esistono dati di vendita precisi, ma Gears 5 potrebbe aver raggiunto quota 1,75 milioni di copie vendute su Steam. La remaster Gears of War: Reloaded si sarebbe invece fermata molto più in basso, con circa 280.000 copie vendute.

Fonte: TecnoAndroid