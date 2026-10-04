La bella addormentata: il regista di Prey dirigerà un film Disney

Disney ha scelto Dan Trachtenberg per sviluppare e dirigere un nuovo film che prende le mosse da La bella addormentata, una delle fiabe più amate e raccontate di sempre. Il progetto non ha ancora un titolo e si trova nelle primissime fasi di lavorazione, ma un punto sembra già fermo. Non si tratterà di una semplice rilettura del classico, perché l’idea alla base è originale e punta a una direzione narrativa del tutto nuova rispetto a quanto visto finora.

La storia è nata dalla collaborazione tra Trachtenberg e Rayna McClendon, mentre la scrittura della sceneggiatura è stata affidata ad Alex Anfanger e Dan Schimpf, la coppia che ha creato Big Time in Hollywood, FL. Sulla trama per ora c’è il massimo riserbo. Nessuna sinossi è stata diffusa e quindi non è chiaro quali elementi della fiaba verranno recuperati né in che modo saranno reinterpretati sul grande schermo.

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Una strada lontana da Maleficent

C’è però un chiarimento importante che riguarda il rapporto con i film già esistenti. Il nuovo lavoro di Trachtenberg sarà infatti separato dai due capitoli di Maleficent con Angelina Jolie nei panni della celebre antagonista. Non ci sarà quindi alcuna prosecuzione di quella versione del racconto e non è stato indicato nessun legame narrativo con quei lungometraggi. La produzione seguirà un percorso indipendente, in linea con l’impostazione voluta dal regista.

Del resto La bella addormentata occupa un posto speciale nella storia della casa di Topolino fin dal 1959, anno in cui arrivò nelle sale il classico animato tratto dalla fiaba europea. Il nuovo film tornerà sullo stesso materiale di partenza passando però attraverso una visione costruita da zero da Trachtenberg e McClendon. Al momento mancano del tutto informazioni sui personaggi coinvolti e sull’ambientazione scelta per questa rilettura del racconto.

Dal successo di Predator a una fiaba classica

Il nome di Trachtenberg è legato soprattutto al franchise di Predator, che grazie al suo contributo ha vissuto una vera e propria rinascita. Il regista ha firmato Prey, distribuito nel 2022, un titolo che ha dato nuova linfa alla saga. Successivamente si è occupato anche di Predator: Killer of Killers e di Predator: Badlands. Il progetto ispirato alla fiaba rappresenta dunque un incarico diverso per lui all’interno di Disney, stavolta ancorato a un racconto tradizionale invece che alla fantascienza d’azione.

Il cineasta non si limiterà alla regia. Figura infatti anche tra i produttori insieme a Ben Rosenblatt e Michelle Rejwan, mentre per conto dello studio saranno Jessica Virtue e Alina Mota a seguire da vicino lo sviluppo. Essere presente sin dalla concezione della storia gli garantisce un ruolo decisamente ampio, che abbraccia la parte creativa, la direzione sul set e la produzione vera e propria.

Per il momento il cammino del film è appena cominciato. Disney non ha svelato il titolo, il cast, il calendario delle riprese o una possibile data di uscita, e anche la trama rimane coperta. Gli unici punti confermati sono l’ispirazione tratta da La bella addormentata, il coinvolgimento di Trachtenberg e McClendon nell’ideazione della storia e l’incarico assegnato ad Anfanger e Schimpf per la stesura del copione.

Fonte: TecnoAndroid