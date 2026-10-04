Skoda e la stampa 3D: accessori per l’auto da stampare in casa

Prima o poi a chiunque guidi capita di aver bisogno di quel piccolo componente che in macchina proprio non c’è. Da qui parte l’idea di Skoda, che punta sulla stampa 3D per permettere agli automobilisti di realizzare da soli oggetti utili per l’auto. Un gancio, un supporto, un portabicchieri o un semplice elemento in plastica che dopo anni di utilizzo finisce per cedere. Il guaio è che trovare il pezzo giusto spesso si rivela molto più complicato del previsto.

Chi possiede una stampante in casa ha però una strada decisamente più semplice. Basta recuperare il modello digitale del componente e stamparlo, scegliendo anche materiale e colore. E non si tratta di pura teoria perché questi accessori fai da te sono già realtà. Su una Dacia Spring, per esempio, la stampante può servire a creare un inserto per la console centrale come un portabicchieri, mentre su una Opel Insignia permette di ricostruire il supporto della cappelliera, un pezzo che tende spesso a rompersi.

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Il profilo ufficiale su Printables e lo spirito Simply Clever

La Casa ceca ha aperto un proprio profilo su Printables, piattaforma dedicata alla stampa tridimensionale, dove mette a disposizione degli utenti diversi file da scaricare e utilizzare. La scelta non è affatto casuale perché il servizio è gestito da Prusa Research, azienda della Repubblica Ceca specializzata proprio in questo settore.

All’inizio il progetto ruotava attorno ad alcuni modelli in scala delle vetture del marchio, poi col tempo ha preso una piega molto più pratica. In occasione della presentazione dei nuovi Epiq e Peaq sono arrivati file pensati per consentire ai proprietari di costruirsi in autonomia piccoli accessori e oggetti di uso quotidiano. Un’idea che si sposa alla perfezione con la filosofia Simply Clever del costruttore, secondo cui se qualcosa manca o non risponde esattamente alle proprie esigenze tanto vale aggiungerlo da soli.

Il procedimento è lineare. Si scarica il file, lo si manda alla stampante e si decidono materiale e colore. Nessun ordine da effettuare e nessun ricambio da rincorrere tra concessionari e magazzini.

Sedici modellini e una serie di oggetti lifestyle

Per chi preferisce cominciare con qualcosa di semplice, sul profilo ufficiale c’è anche una vera e propria collezione di modellini, al momento 16 quelli scaricabili e stampabili. Ci sono Octavia e Octavia Combi, Superb e Superb Combi, Fabia, Scala e Kodiaq, accanto alle diverse versioni di Enyaq, a Elroq, a Fabia RS Rally2 e alla storica 130 RS. Nella raccolta trovano posto anche i nuovi Epiq e Peaq.

Il catalogo però va oltre le miniature e gli oggetti per l’abitacolo. Sono comparsi diversi articoli legati al mondo lifestyle come portachiavi Skoda e gettoni per il carrello della spesa da agganciare al mazzo di chiavi. Non mancano decorazioni da parete e altri prodotti dedicati al marchio, compresi orecchini e spille, per portare lo spirito della Casa anche lontano dal volante.

Il potenziale nascosto nei piccoli ricambi

La parte più interessante potrebbe essere un’altra. La stampa 3D si presta benissimo anche a quei piccoli componenti in plastica che si rompono col tempo e che, con il passare degli anni, diventano sempre più difficili da reperire o costosi da sostituire. Il supporto della cappelliera di Opel Insignia rappresenta un esempio perfetto, un elemento minuscolo ma indispensabile per il corretto funzionamento dell’accessorio, che una volta rotto obbliga a cercare un pezzo specifico.

Oggi Skoda sfrutta la piattaforma soprattutto per promuovere modellini, prodotti lifestyle e accessori per l’abitacolo, ma il passo successivo potrebbe riguardare proprio i ricambi. La tecnologia esiste e la piattaforma pure. Invece di sostituire un intero elemento per colpa di un piccolo pezzo in plastica rotto, potrebbe bastare scaricare un file e stamparne uno nuovo a casa. Su Printables, del resto, un esempio concreto c’è già perché un utente ha caricato un piccolo perno di fissaggio per la copertura del vano bagagli di Skoda Octavia, pronto per essere scaricato e stampato.

Fonte: TecnoAndroid