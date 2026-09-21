Mario Smash Football arriva su PC con supporto ultrawide

Il calcio arcade di casa Nintendo esce dal suo recinto storico e Mario Smash Football arriva su PC grazie a un port non ufficiale realizzato dagli appassionati. Il titolo, noto anche come Super Mario Strikers, nasceva su GameCube e lì era rimasto per anni, con l’emulazione come unica via d’accesso per chi volesse rigiocarlo su computer. Adesso la situazione cambia, perché il progetto amatoriale gira in modo nativo su Windows, Linux e macOS, senza bisogno di passare da un emulatore, e mantiene intatti sia il gameplay sia lo stile visivo dell’edizione originale. Non è un caso isolato, va detto. Negli anni la comunità ha già portato su PC alcuni classici Nintendo come Super Mario 64, Mario Kart 64 e Super Smash Bros., lavorando su platform, corse e picchiaduro. Mancava il calcio, e ora anche quella casella risulta riempita.

Cosa cambia rispetto alla versione GameCube

La differenza che salta all’occhio per prima riguarda l’inquadratura. Il port su PC introduce il supporto agli schermi widescreen e ultrawide, il che significa una porzione di campo più ampia e proporzioni dell’immagine finalmente corrette, senza quelle deformazioni tipiche di un gioco pensato per televisori di vent’anni fa. Chi gioca su un monitor moderno se ne accorge subito.

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Poi c’è tutto il resto del pacchetto tecnico. Si può alzare la risoluzione interna, attivare l’antialiasing MSAA a 4x e spingere il filtro anisotropico fino a 16x, intervenendo in modo concreto sulla pulizia dell’immagine. Sul fronte della fluidità, il progetto supporta frame rate elevati con un limite personalizzabile e la sincronizzazione verticale, quindi la scelta resta in mano a chi gioca. Le API grafiche utilizzate sono Metal, Vulkan e Direct3D 12. Su Linux, in aggiunta, compaiono anche opzioni sperimentali per OpenGL e OpenGL ES, pensate evidentemente per chi vuole mettere le mani nella configurazione e capire cosa funziona meglio sulla propria macchina.

Controller, impostazioni e quello che manca

Sul piano dei comandi il lavoro è stato piuttosto meticoloso. Funzionano i controller XBOX, PlayStation e Switch Pro, insieme agli adattatori GameCube compatibili e alla classica tastiera. Chi ha conservato il pad originale, insomma, può continuare a usarlo. La configurazione consente di riassegnare i comandi, regolare le zone morte degli stick e modificare l’intensità della vibrazione, tre aspetti che su un gioco sportivo fanno una differenza notevole. Dettaglio non banale: le indicazioni dei pulsanti a schermo si adattano al dispositivo collegato, mostrando i riferimenti corretti del pad o della tastiera in uso. Piccolezze che però evitano la confusione tipica dei port fatti in fretta.

Tutte le preferenze passano da un’applicazione separata dedicata alle impostazioni, dove convivono grafica, controlli, audio e configurazione dei dati di gioco. Una scelta che tiene il gioco vero e proprio pulito e sposta la complessità altrove. C’è però un’assenza pesante, ed è giusto dirla chiaramente: il multiplayer online non esiste e l’autore ha fatto sapere che non intende implementarlo. Chi sperava di sfidare amici a distanza resterà a bocca asciutta, perché il progetto si concentra sull’esperienza in locale, esattamente come accadeva su GameCube.

Come si installa e dove si trova

Il funzionamento segue la logica ormai consolidata di questo tipo di operazioni. Per avviare il port serve una propria immagine ISO del gioco, dalla quale il software estrae i contenuti originali. Il pacchetto distribuito dagli appassionati contiene solo il codice necessario a far girare il tutto, mentre gli asset vanno recuperati dalla copia personale del titolo. Una distinzione importante, che tiene il progetto in una zona meno esposta dal punto di vista legale. Tra le edizioni supportate figura anche quella europea, il che significa che chi possiede la versione venduta in Italia non deve cercare copie alternative. Il download del progetto è disponibile sulla repository dedicata su GitHub, dove vengono raccolti anche i file e le istruzioni per la configurazione iniziale.

Fonte: TecnoAndroid