Adattatori USB-C: perché non sono tutti uguali e come sceglierli

Ricaricare uno smartphone, spostare file dal computer a un disco esterno o collegare due dispositivi tra loro sono operazioni che nella maggior parte dei casi passano ancora da un cavo. Proprio in questo passaggio entrano in gioco gli adattatori USB-C, piccoli accessori che sembrano tutti uguali ma che in realtà non garantiscono sempre le stesse prestazioni. Lo standard USB-C ha migliorato parecchio la compatibilità tra i vari device, questo è fuori discussione, eppure dietro un connettore identico possono nascondersi differenze concrete legate alla tecnologia supportata.

Chi ha già avuto a che fare con cavi apparentemente simili ma capaci di risultati molto diversi conosce bene la questione. Un connettore dalla forma familiare non basta a promettere una ricarica rapida o un passaggio di file veloce, perché a fare la differenza è ciò che c’è dentro e ciò che quel collegamento è effettivamente in grado di gestire.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Non è soltanto una questione di cavo

Viene spontaneo pensare che tutto dipenda dal filo che si ha in mano, ma le cose stanno diversamente. A rendere più veloce un trasferimento dati o un rifornimento di energia concorrono diversi fattori, a partire dal tipo di dispositivo utilizzato. Poi ci sono le specifiche delle porte coinvolte e lo standard USB disponibile, elementi che insieme definiscono il limite massimo raggiungibile. Ogni componente della catena, in pratica, ha il suo peso e basta un anello più debole per rallentare tutto il resto.

In questo elenco vanno compresi anche i piccoli adattatori, quelli che si tengono nel cassetto o nella borsa del portatile e che si tirano fuori quando serve collegare dispositivi con connettori differenti senza avere a disposizione un cavo apposito. Sono comodi, occupano pochissimo spazio e risolvono il problema nell’immediato. Però possono incidere sul risultato finale, a volte in modo tutt’altro che trascurabile, ed è per questo che vale la pena sceglierli con un minimo di attenzione invece di prendere il primo che capita.

Perché serve un adattatore e come orientarsi nella scelta

Il punto di partenza per acquistare il giusto adattatore da USB-A a USB-C è capire quale sarà l’uso previsto. Sembra banale, ma è la domanda che evita di spendere più del necessario oppure, al contrario, di ritrovarsi con un accessorio inadeguato. Le esigenze cambiano molto a seconda di cosa si intende collegare e di quanto contino davvero velocità e potenza nel caso specifico.

Per connettere una periferica a basso consumo a un PC o a un notebook, ad esempio, lo standard USB 2.0 è più che sufficiente a garantirne il funzionamento. Il discorso vale per tastiere e mouse, per i lettori di vecchi supporti di memoria e per accessori di vario genere, tutti dispositivi che non richiedono grandi prestazioni per svolgere il proprio compito. In questi casi puntare su soluzioni più evolute non porterebbe alcun vantaggio pratico.

Lo stesso ragionamento si applica ai dispositivi datati, come smartphone e tablet di qualche anno fa. Questi prodotti non contemplano il trasferimento dati veloce, quindi un adattatore basato sullo standard USB 2.0 riesce a soddisfarne le necessità senza creare colli di bottiglia rispetto a quanto l’hardware sarebbe comunque in grado di offrire.

Fonte: TecnoAndroid