Nothing Headphone (1) Pro ufficiali: triplo driver e 327 grammi

Nothing ha presentato ufficialmente Nothing Headphone (1) Pro, le sue nuove cuffie premium messe a punto insieme a Metropolis Studio. L’obiettivo dichiarato è portare la qualità tipica di uno studio di registrazione dentro l’ascolto di tutti i giorni, quello fatto in metropolitana, in ufficio o sul divano di casa. Il prodotto non nasce da zero. Si tratta infatti dell’evoluzione delle Headphone (1) lanciate a luglio 2025, un modello da cui il nuovo arrivato eredita l’impostazione generale per poi spingersi decisamente più in là su un aspetto preciso: il modo in cui il suono viene generato.

Un triplo driver per separare le frequenze

Il vero elemento distintivo di Headphone (1) Pro, quello che secondo l’azienda la separa dalla concorrenza, è la presenza di un sistema a triplo driver. Invece di affidare a un unico trasduttore il compito di riprodurre tutto, dai bassi più profondi fino ai dettagli più acuti, Nothing ha scelto di dividere il lavoro. Ciascuno dei tre driver è dedicato a una porzione specifica dello spettro di frequenze, una scelta che punta a un ascolto più pulito e più vicino a quello che si ottiene in un ambiente professionale. Non a caso la collaborazione con Metropolis Studio viene messa in primo piano fin dalla presentazione.

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Anche sul fronte costruttivo c’è parecchio da raccontare. I padiglioni trasparenti sono realizzati in vetro Panda 9H, un materiale pensato per resistere a urti e graffi, quindi adatto a sopportare l’uso quotidiano senza troppi patemi. Il telaio sfrutta invece alluminio e titanio, una combinazione che ha permesso all’azienda di fermare la bilancia a 327 grammi. Il peso contenuto non è un dettaglio da poco per un paio di cuffie over ear, perché incide direttamente sulla vestibilità e quindi sul comfort durante le sessioni di ascolto più lunghe.

Cancellazione del rumore, audio spaziale e autonomia

Credits: TecnoAndroid

Passando all’isolamento, le nuove cuffie Nothing promettono un risultato avanzato grazie alla tecnologia Adaptive Active Noise Cancellation, che si appoggia a ben 10 microfoni per adattare la riduzione del rumore all’ambiente circostante. A dare una mano c’è anche un lavoro di tipo fisico. I cuscinetti sono stati infatti ridisegnati e integrano una parete in silicone da 8 mm, pensata per migliorare la tenuta attorno all’orecchio e lasciare fuori una parte dei suoni esterni ancora prima che intervenga l’elettronica.

Chi tiene alla fedeltà del segnale troverà il supporto alla riproduzione Hi Res, disponibile sia in modalità wireless sia tramite collegamento via cavo USB C. Due strade diverse quindi, una più comoda e l’altra più diretta, lasciate alla scelta di chi ascolta. Per chi cerca invece un’esperienza più coinvolgente ci sono cinque modalità di Dynamic Spatial Audio con tracciamento della testa, una funzione che segue i movimenti di chi indossa le cuffie per rendere l’ascolto più immersivo, soprattutto con film e contenuti multimediali.

Resta poi il capitolo energia, che per un prodotto di questo tipo pesa quanto la qualità audio. All’interno di Headphone (1) Pro trova posto una batteria da 1.060 mAh, capace di garantire fino a 68 ore di autonomia con la cancellazione attiva del rumore disattivata.

Fonte: TecnoAndroid