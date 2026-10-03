La matematica unica vera materia. E la fisica finisce nel mirino

Una tesi volutamente provocatoria sostiene che la matematica sia l’unica vera materia e che tutte le altre discipline siano roba da codardi. Il messaggio non lascia spazio a mezze misure e nemmeno a diplomazie accademiche. A finire nel mirino più di ogni altra è la fisica, citata in modo esplicito come esempio principale di questa presunta mancanza di coraggio.

Il tono è quello di una presa di posizione netta e un po’ beffarda, costruita per accendere il dibattito più che per chiuderlo. L’idea di fondo è semplice. Esiste una disciplina che merita il titolo di materia reale e poi c’è tutto il resto, relegato a un ruolo di secondo piano. Una gerarchia drastica, scritta senza giri di parole.

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La matematica contro tutte le altre discipline

Il cuore della provocazione sta proprio nel confronto. Da una parte la matematica, presentata come l’unico terreno solido su cui valga davvero la pena muoversi. Dall’altra un elenco indistinto di materie scolastiche e campi del sapere che, secondo questa visione, non avrebbero la stessa dignità.

L’etichetta scelta per chi si dedica ad altro è volutamente pungente. Parlare di codardi significa suggerire che allontanarsi dai numeri equivalga a scegliere una strada più comoda, meno esposta. È una lettura che punta tutto sull’effetto e che non si preoccupa di risultare equilibrata nei confronti delle altre aree di studio.

Perché la fisica finisce nel mirino

Tra tutte le discipline messe sotto accusa, la fisica riceve un trattamento speciale. Non viene semplicemente inclusa nel gruppo delle materie considerate di serie B ma viene indicata come il caso più emblematico. Un dettaglio che rende la provocazione ancora più tagliente, visto quanto questa scienza sia legata al linguaggio dei numeri.

Proprio questa vicinanza rende la frecciata particolarmente efficace. Mettere la fisica in cima alla lista delle discipline per codardi significa colpire quella che molti considerano la parente più stretta della matematica, trasformando una stretta parentela in un bersaglio privilegiato della tesi.

Fonte: TecnoAndroid