Anther Europe: quad da 5.690 euro e UTV in prova a Malpensa

Quando si pensa alla guida lontano dall’asfalto vengono subito in mente SUV e fuoristrada classici, eppure nei campi, nei boschi, nei cantieri e nelle grandi strutture ricettive lavorano ogni giorno anche i quad e UTV, mezzi compatti progettati prima di tutto per faticare. Proprio in questo settore si muovono Anther Europe e WEV Electric, protagoniste di tre giornate di prova organizzate dal 23 al 25 settembre 2026 al Ciglione di Malpensa, sulla pista gestita dal Motoclub MV Gallarate. Le filosofie sono diverse, perché la prima propone una gamma con motori endotermici mentre la seconda ha scelto con decisione l’elettrico.

Per chi non ha familiarità con queste sigle serve una piccola premessa. L’ATV è in pratica il quad che tutti conoscono, con quattro ruote e manubrio. L’UTV, chiamato anche side by side, ha invece volante, pedali e sedili affiancati, spesso con un cassone posteriore. Si tratta di una specie di piccolo mezzo da lavoro capace di affrontare percorsi complicati e di trasportare persone o materiali.

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La gamma Anther tra quad potenti e UTV da lavoro

L’offerta di Anther Europe comprende quattro ATV e cinque UTV spinti da motori monocilindrici oppure bicilindrici a V. I quad possono essere omologati come quadricicli L7e, con velocità massima di 90 km/h, oppure come trattori agricoli T3b, limitati a 60 km/h. Si parte dall’A500 da 500 cc e si sale con l’A650 da 650 cc, l’A800 da 800 cc e infine l’A1000 da 1.000 cc.

L’impostazione è quella di veicoli pensati per terreni dove una normale automobile andrebbe in crisi. Tutti i quad montano un verricello anteriore da 1.500 kg, un gancio di traino posteriore e la trazione posteriore con possibilità di inserire il 4×4 e bloccare il differenziale anteriore. La dotazione cambia poi da modello a modello e l’A1000, al vertice della famiglia, offre tra le altre cose cerchi con beadlock e ammortizzatori a gas.

Gli UTV della casa sono tutti omologati come trattori agricoli T1b e raggiungono al massimo 60 km/h. La proposta parte dallo U500 a due posti e arriva allo U1000, disponibile anche con sei posti. Merita un’occhiata particolare lo U1000 Cargo, dotato di un cassone in alluminio ribaltabile con pistone idraulico e di una capacità di carico superiore a 800 kg.

Sul fronte dei prezzi, IVA inclusa e franco fabbrica a Verano Brianza, l’A500 in versione trattore costa da 5.690 euro, mentre lo stesso modello omologato L7e parte da 6.490 euro. Servono almeno 7.490 euro per l’A650, 8.990 euro per l’A800 e 10.990 euro per l’A1000. Tra gli UTV si va dai 9.490 euro dello U500 fino ai 20.490 euro dello U1000 Cargo. La rete commerciale conta 47 rivenditori sparsi in 15 regioni.

WEV S80, la risposta elettrica per lavoro e ospitalità

L’alternativa a batteria porta la firma di WEV Electric, distribuita in Italia da Egimotors, con l’S80. È un UTV di grandi dimensioni a tre posti costruito su una piattaforma da 350 Volt con raffreddamento a liquido. Il motore tocca 80 kW, circa 109 CV, nella modalità di picco riservata alle situazioni più impegnative, mentre la potenza nominale si ferma a 35 kW, pari a circa 48 CV. La coppia dichiarata è di 230 Nm e la batteria ha una capacità di 17,5 kWh.

L’autonomia dichiarata arriva a 100 km e la velocità massima supera i 100 km/h. L’S80 affronta pendenze fino al 60%, traina circa 1.800 kg e porta fino a 590 kg nel cassone. Per chi lavora in ambienti rurali pesa molto anche la rumorosità, inferiore del 40% rispetto ai mezzi a benzina della stessa categoria.

Questi veicoli, del resto, non servono solo all’agricoltura. Le caratteristiche di quad e UTV li rendono adatti anche ai servizi di soccorso, alle aziende con ampie aree da sorvegliare, ai campeggi, agli agriturismi, ai resort e ai campi da golf. Sull’S80 la dotazione include telecamere a 360 gradi, Apple CarPlay, un verricello da oltre 2.200 kg e un generatore portatile da 3,2 kW che, stando ai dati forniti, può aggiungere più di 70 km di percorrenza. La gamma WEV si completa con l’S80 L a sei posti, equipaggiato con due batterie al litio, e con alcune golf car a due, quattro e 4+2 posti, dotate di sistema a 48 Volt e motore da 5 kW. Il loro impiego si orienta soprattutto verso campi da golf, aziende, resort e campeggi.

Fonte: TecnoAndroid