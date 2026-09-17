MacBook Pro touchscreen atteso entro fine anno con chip M6

Il capitolo più curioso della roadmap Apple riguarda il MacBook Pro touchscreen, un prodotto che secondo le ultime previsioni di Mark Gurman di Bloomberg potrebbe arrivare entro la fine dell’anno insieme ad altri cinque dispositivi. Dopo anni in cui Cupertino ha detto no al display touch sui computer, con motivazioni ergonomiche ripetute più volte, la marcia indietro sarebbe ormai questione di mesi. E non sarebbe l’unica novità in cantiere, perché il calendario tracciato dal giornalista arriva fino alla seconda metà del 2027 e tocca praticamente ogni categoria del catalogo.

Gurman, che resta la fonte più attendibile quando si parla dei piani interni dell’azienda, usa una formula volutamente elastica: lanci “entro la fine dell’anno”, senza legarsi a una data precisa. Il che lascia spazio all’ipotesi che i prodotti vengano distribuiti su momenti diversi, magari con qualche annuncio affidato a un comunicato stampa invece che a un evento.

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Sei prodotti in arrivo prima della fine dell’anno

Il pezzo grosso, come detto, è il MacBook Pro con schermo touch, atteso nelle varianti da 14 e 16 pollici. Sarebbe la prima volta in assoluto che un Mac portatile adotta un pannello sensibile al tocco, una scelta che rompe con una posizione difesa per oltre un decennio. Accanto a questo modello dovrebbe comparire anche un MacBook Pro da 14 pollici più tradizionale, aggiornato con il chip M6 ma senza touchscreen, pensato per chi cerca la versione standard della gamma.

Nella stessa finestra temporale è previsto un nuovo iMac, che però non porterà rivoluzioni estetiche: nuove colorazioni e il passaggio al chip M6, poco altro. Sul fronte casa intelligente il quadro è più nebuloso. Il cosiddetto HomePad, l’hub domestico di cui si parla da mesi nelle indiscrezioni, potrebbe presentarsi a ottobre oppure slittare. Gurman stesso ammette di non avere certezze. Qualche indizio, va detto, era già emerso dal codice di macOS, con anticipazioni sull’interfaccia del dispositivo.

iPhone Air 2 e il resto della lista per il 2027

La prima metà del 2027 riserva la novità che molti aspettano. iPhone Air 2 dovrebbe finalmente correggere i due difetti più contestati del modello attuale, aggiungendo una fotocamera ultrawide e migliorando l’autonomia. Insieme a lui è atteso un iPad Air con schermo OLED, una prima volta per la linea, abbinato a un processore più potente.

Il resto dell’elenco appare più di routine. iPhone 18 sarebbe in sostanza un iPhone 17 con il nuovo chip A20, mentre iPhone 18e riceverebbe soltanto l’aggiornamento del processore. Previsti anche un iPad base con supporto a Siri AI, un iPad Pro con chip rinnovato e un sistema di raffreddamento migliorato, oltre a due nuove Apple Pencil, entrambe compatibili con il pieghevole iPhone Duo.

La parte davvero ambiziosa del piano si concentra nella seconda metà del 2027. Nell’elenco compaiono occhiali smart, AirPods con fotocamera integrata, un sistema di sicurezza domestica, un Apple Watch completamente ridisegnato, la linea iPhone celebrativa per il ventennale e la seconda generazione di iPhone Duo.