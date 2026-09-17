AOC 24G50F e 27G50F: monitor IPS 180Hz sotto i 100 euro

I monitor gaming AOC scendono sotto i 100 euro su Amazon, e parliamo di due pannelli IPS capaci di arrivare a 180Hz, non di schermi d’emergenza con specifiche tirate via. I modelli in offerta sono AOC 24G50F da 24 pollici e AOC 27G50F da 27 pollici, entrambi con supporto HDR10 e tempi di risposta ridotti al minimo. Fino a poco tempo fa, caratteristiche come queste stavano comodamente in fasce di prezzo ben più alte, il che rende il ribasso attuale abbastanza interessante per chi deve rifare la postazione o aggiungere un secondo schermo.

Pannelli IPS a 180Hz, perché la spesa ha senso

La base tecnica è identica sui due formati, cambia solo la diagonale. La frequenza di aggiornamento a 180Hz è il dato che salta all’occhio per primo, perché incide sia sui titoli competitivi come sparatutto in prima persona, battle royale ed eSports, sia sull’uso normale del sistema operativo, dove anche il semplice trascinare una finestra risulta più pulito. Le sfocature di movimento si riducono drasticamente, e la sensazione di fluidità resta anche fuori dai giochi.

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Poi c’è il tipo di matrice. Il pannello IPS non è un dettaglio da poco su prodotti di questa fascia, perché per anni sotto i 100 euro si trovavano quasi solo TN o VA economici, con angoli di visione stretti e colori poco affidabili. Qui invece si arriva fino a 178 gradi di angolo di visione e la resa cromatica è fedele, quindi lo schermo regge bene anche film, contenuti multimediali e lavoro grafico leggero.

Il supporto HDR10 completa il quadro, con una gestione dei contrasti che aiuta nelle scene molto scure o molto illuminate. Sul fronte connessioni ci sono ingressi HDMI e DisplayPort, il che significa poter collegare indifferentemente un PC desktop, un notebook da lavoro o una console da gioco senza andare a caccia di adattatori.

AOC 24G50F o AOC 27G50F, come scegliere

La scelta tra le due misure dipende quasi tutto dallo spazio sulla scrivania e dal tipo di utilizzo. AOC 24G50F costa 85 euro invece di 99 euro e monta un pannello da 23,8 pollici effettivi in risoluzione Full HD. È il formato storicamente preferito da chi gioca a livello competitivo, perché la densità di pixel resta alta e l’intero campo visivo rimane sotto controllo senza muovere la testa. Ottima soluzione per scrivanie poco profonde o per chi vuole mettere due schermi affiancati.

AOC 27G50F passa invece a 99 euro dai 124,24 euro precedenti. Un monitor IPS da 27 pollici a 180Hz che rompe la soglia dei cento euro non è una cosa che capita spesso. L’area di visualizzazione più generosa lavora meglio con i giochi d’avventura, dove conta il coinvolgimento, e torna utile a chi deve tenere aperti documenti di studio o di lavoro sulla stessa schermata senza sentirsi stretto.

Disponibilità e scorte

Un avvertimento pratico sulle offerte Amazon di questo tipo. Quando periferiche da gaming con refresh rate a 180Hz scendono sotto la soglia dei 90 o 100 euro, i magazzini si svuotano nell’arco di poche ore. Se aprendo la pagina prodotto il prezzo visualizzato risulta diverso da quello indicato, significa con buona probabilità che le unità in promozione sono momentaneamente esaurite e che il listino è tornato quello standard, in attesa di un eventuale rifornimento.

Entrambi i modelli viaggiano con spedizione Prime garantita. Riassumendo i due sconti attivi, AOC 24G50F da 24 pollici con pannello IPS a 180Hz e HDR10 si porta a casa a 85 euro invece di 99 euro, mentre AOC 27G50F da 27 pollici, sempre IPS a 180Hz con HDR10, scende a 99 euro dai 124,24 euro di partenza.