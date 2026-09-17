Word crasha con app di terze parti: Microsoft conferma il bug

Un nuovo bug di Word è stato confermato ufficialmente da Microsoft, e questa volta il problema riguarda il comportamento dell’applicazione quando entra in contatto con software di terze parti. In pratica Word si chiude di punto in bianco, senza preavviso, proprio nel momento meno opportuno, cioè quando un programma esterno prova a generare o compilare un documento partendo da un modello predefinito. Nessun messaggio utile, nessuna spiegazione a schermo, solo la finestra che scompare.

La build coinvolta è la 203026.x della versione 2608 di Word, e la dinamica descritta da Redmond è abbastanza specifica. Il crash non arriva durante la normale scrittura o l’apertura di un file qualsiasi, ma si manifesta quando entra in gioco la parte automatizzata del lavoro. Chi utilizza un gestionale che si appoggia a Word per sputare fuori contratti, preventivi, lettere o report standardizzati si trova davanti a un blocco netto del flusso di lavoro.

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Cosa succede davvero quando Word va in crash

Alla radice del problema sembra esserci un conflitto che riguarda l’API dedicata alla compilazione automatica dei documenti. È l’interfaccia che permette ad altri applicativi di dialogare con Word, passargli dei dati e ottenere in cambio un file già impostato secondo un modello. Quando quel dialogo si rompe, l’applicazione non riesce a gestire la richiesta e si chiude in modo inaspettato.

Il dettaglio interessante è che il difetto emerge soltanto in presenza di app di terze parti. Chi lavora con Word in modo tradizionale, aprendo e modificando documenti a mano, difficilmente si accorgerà di qualcosa. Il disagio si concentra invece su chi ha costruito procedure automatiche attorno alla suite, una categoria di utenti tutt’altro che marginale, visto quanto sia diffusa l’abitudine di collegare software gestionali ai programmi di Office per velocizzare la produzione documentale.

Microsoft indaga, ma nessuna soluzione all’orizzonte

Microsoft ha riconosciuto l’anomalia e ha comunicato di aver avviato le indagini. Il che, tradotto, significa che la fase di analisi è appena cominciata. Al momento non è stata indicata alcuna soluzione temporanea da adottare in attesa della patch, e non ci sono nemmeno indicazioni sulle tempistiche di rilascio di una correzione definitiva.

Una situazione poco comoda per chi dipende da quelle automazioni ogni giorno, perché senza un workaround ufficiale la scelta si riduce a poche opzioni, tutte scomode. L’assenza di date rende il quadro ancora più incerto, dato che i tempi di risoluzione di questo tipo di conflitti possono variare parecchio a seconda della complessità del problema individuato nel codice.

Un periodo complicato per la suite Office

Il caso arriva a poca distanza da un altro inciampo riconosciuto dalla stessa azienda, quello che riguardava la funzione copia e incolla di Excel. Due difetti diversi, su due programmi diversi, ma con un filo comune, cioè la sensazione che l’intera suite Office stia attraversando una fase di assestamento non particolarmente brillante sul fronte della stabilità.

Per gli utenti aziendali, che sono quelli più esposti a questo genere di problemi, la situazione è particolarmente fastidiosa. Un crash che colpisce la generazione automatica dei documenti non è un dettaglio estetico, ma qualcosa che si traduce in tempo perso e in lavoro da rifare a mano. Nell’attesa che Microsoft completi le verifiche, chi utilizza la build 203026.x della versione 2608 farà bene a tenere presente il comportamento anomalo dell’applicazione, specialmente prima di avviare procedure automatizzate su grandi quantità di file.

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