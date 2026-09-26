MacBook Neo da WindTre a rate: prezzi da 17,99 euro al mese

Il MacBook Neo è arrivato nei negozi WindTre con la formula del pagamento a rate, disponibile in entrambe le configurazioni di memoria interna, da 256GB e da 512GB, con quest’ultima che aggiunge anche il Touch ID. Il portatile Apple si può portare a casa sia sottoscrivendo una nuova linea sia essendo già clienti dell’operatore, in ogni caso a partire da venerdì 18 settembre 2026.

La logica è quella già vista con gli smartphone, applicata però a un computer: rate mensili spalmate su tempi lunghi, abbinate a un’offerta mobile che fa da cornice. Cambiano gli importi a seconda del profilo del cliente, e cambia anche il meccanismo di finanziamento scelto in negozio.

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MacBook Neo per i nuovi clienti WindTre, prezzi e offerte abbinate

Per chi arriva da un altro operatore, il MacBook Neo viene proposto principalmente in abbinata all’offerta solo dati Giga 250 5G Easy Pay, che mette a disposizione 250 Giga di traffico in 5G a 12,99 euro al mese. Su questa base si aggiunge la rata del portatile, secondo questi importi:

MacBook Neo 256GB a 17,99 euro al mese per 36 mesi.

MacBook Neo 512GB con Touch ID a 20,99 euro al mese per 36 mesi.

Le cifre vanno sommate al costo mensile della linea dati, quindi il conto finale si costruisce mettendo insieme i due pezzi. C’è poi la possibilità di allargare il pacchetto con un router Wi-Fi 5G: lo Zyxer NR5309 viene proposto a 4,99 euro al mese per 36 mesi, mentre il Telsey W52 5G costa 4,52 euro al mese, sempre su 36 mesi.

Tutto questo passa dalla modalità di rateizzazione Rata Smart, una linea di credito valida solo con WindTre e gestita tramite Compass o Findomestic. In alternativa a Giga 250 5G Easy Pay, come segnalato sul sito dell’operatore, si può scegliere anche Giga 150 5G Easy a 9,99 euro al mese.

Quanto costa il MacBook Neo per chi è già cliente

Il discorso cambia per chi ha già una linea attiva. In questo caso il MacBook Neo parte da 24,99 euro al mese, con importi che variano in base al target specifico assegnato al cliente e al listino di riferimento.

Per la versione da 256GB i prezzi sono questi:

26,99 euro al mese per 30 mesi con il listino Telefono Incluso .

. 25,99 euro al mese per 30 mesi con il listino Premium Edition.

24,99 euro al mese per 30 mesi con il listino Limited Edition.

Salendo alla configurazione da 512GB con Touch ID, gli importi diventano:

30,99 euro al mese per 30 mesi con il listino Telefono Incluso.

29,99 euro al mese per 30 mesi con il listino Premium Edition.

28,99 euro al mese per 30 mesi con il listino Limited Edition.

La differenza tra i tre listini dipende dal profilo commerciale del singolo cliente, quindi l’importo esatto si scopre in negozio.

Come funzionano Telefono Incluso e Rata Smart

Il meccanismo Telefono Incluso è riservato ai clienti consumer con offerte in versione Easy Pay. Oltre alle rate mensili e all’eventuale anticipo è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro una tantum. Vale sia per la vendita a rate standard, con addebito su carta di credito, sia per i finanziamenti standard con Compass o Findomestic, quest’ultima strada utile per ottenere l’anticipo zero.

La seconda opzione disponibile nei punti vendita è la già citata Rata Smart, che funziona come una linea di credito legata all’operatore. Permette di rateizzare più prodotti insieme scegliendo durate diverse, da 6 fino a 36 mesi, con rate che possono partire da 1 euro al mese.

Fonte: TecnoAndroid