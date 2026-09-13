Lynx XM30, il prototipo ibrido che dovrà sostituire il Bradley

Il primo prototipo del Lynx XM30 è finito nelle mani dell’US Army, e da qui parte la fase di test governativi che deciderà il futuro della fanteria meccanizzata americana. Non è un semplice aggiornamento di quello che c’è già, perché il mezzo nasce attorno a un’idea diversa di veicolo da combattimento, dove la corazza e il cannone contano ancora ma non sono più l’unica cosa che fa la differenza. Il punto vero, quello che sta cambiando le carte in tavola, riguarda l’energia.

Sembra un dettaglio da manuale tecnico, invece è diventato il problema centrale. Un blindato moderno porta a bordo radar, sensori di ogni tipo, computer di bordo, comunicazioni protette, contromisure elettroniche e sistemi anti drone. Tutta roba che consuma corrente, e ne consuma parecchia. Fino a qualche anno fa la questione veniva considerata secondaria, oggi condiziona la progettazione dal primo schizzo in poi. Detto senza giri di parole, serve molta più elettricità di prima, e i vecchi schemi non reggono più il passo.

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Perché il Bradley non basta più

L’M2 Bradley ha fatto benissimo il suo lavoro per decenni, e su questo non ci sono discussioni. Il problema è che è stato pensato in un’epoca in cui la guerra si giocava su parametri diversi, quando bastava avere protezione solida e potenza di fuoco adeguata per sentirsi tranquilli. Adesso il campo di battaglia è pieno di droni, di emissioni elettromagnetiche, di sistemi che devono dialogare tra loro in tempo reale. Un mezzo che non ha margine elettrico a disposizione diventa cieco e sordo nel giro di poco, per quanto spesso sia il suo acciaio.

Da qui nasce il programma XM30, che punta proprio alla sostituzione del Bradley. Al primo prototipo ne seguiranno altri sette, tutti destinati ad addestramento sul campo e a simulazioni operative. Non si tratta di prove di laboratorio con i guanti bianchi, ma di mettere il mezzo nelle condizioni in cui dovrà davvero lavorare, con equipaggi veri e scenari che provano a somigliare il più possibile alla realtà.

Propulsione ibrida e lavoro in squadra con i robot

La caratteristica più interessante del Lynx XM30 è la propulsione ibrida elettrica. Una scelta che risponde esattamente al problema di partenza, cioè avere abbastanza energia disponibile per alimentare tutto quello che il veicolo si porta dietro senza dover accendere il motore principale ogni volta che serve corrente. È una logica diversa rispetto ai mezzi tradizionali, dove l’elettricità era poco più di un sottoprodotto del propulsore.

L’altro aspetto che merita attenzione riguarda la capacità di cooperare con sistemi robotici e semiautonomi. In pratica il blindato non viene più pensato come un’unità isolata che avanza da sola, ma come il nodo centrale di un gruppo che comprende anche piattaforme senza equipaggio. Il veicolo diventa una specie di centro di comando mobile, in grado di coordinare macchine che si spingono più avanti o che svolgono compiti troppo rischiosi per un equipaggio umano.

Quello che emerge, guardando le informazioni disponibili, è un mezzo all’avanguardia costruito attorno a una filosofia molto diversa da quella degli anni Ottanta. La corazza c’è, la potenza di fuoco anche, ma accanto a queste si affianca un’architettura elettrica pensata per reggere carichi che continuano a crescere. I prossimi mesi serviranno proprio a capire quanto le promesse sulla carta tengano botta quando il mezzo viene messo sotto stress.

Gli otto prototipi complessivi entreranno progressivamente nel ciclo di valutazione dell’esercito americano, tra addestramento e simulazioni operative, in vista del passaggio di consegne definitivo con l’M2 Bradley.