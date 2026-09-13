RFID, i dati della carta si possono rubare in mezzo alla folla?

La tecnologia RFID è ormai dentro gesti che quasi nessuno nota più, dal pagamento al bar con la carta appoggiata sul POS fino all’ingresso in ufficio con un badge passato davanti al lettore. Sigla che sta per Radio Frequency Identification, indica un sistema capace di far viaggiare informazioni via radio, senza bisogno di contatto fisico tra il supporto e il dispositivo che lo legge. Ed è proprio questa apparente magia, il dato che passa nell’aria, ad aver generato negli anni una lunga scia di timori sulla sicurezza.

Gli ambiti d’uso sono tanti e molto diversi tra loro. I pagamenti contactless sono la vetrina più visibile, ma il sistema RFID regge anche i meccanismi di identificazione personale, la gestione degli inventari nei magazzini e nella grande distribuzione, oltre alle serrature intelligenti che stanno sostituendo le chiavi tradizionali in hotel, uffici e abitazioni. Ogni giorno migliaia di persone ci passano attraverso senza pensarci un attimo.

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Il timore del furto dati in mezzo alla folla

L’immagine che circola più spesso è sempre la stessa, quasi cinematografica. Qualcuno si avvicina in stazione o in mezzo al marciapiede, tiene nascosto un lettore, sfiora il portafoglio di un passante e in pochi istanti si porta via i dati della carta. Una scena che alimenta l’ansia collettiva e che ha spinto molti ad acquistare custodie schermate, portafogli in alluminio e ogni genere di accessorio anti lettura.

La realtà tecnica, però, è parecchio più complicata di così. Lo scambio di informazioni tra una carta e un terminale non avviene alla cieca, ma segue protocolli di sicurezza precisi che regolano cosa viene comunicato, quando e a quali condizioni. Non basta puntare un’antenna verso una tasca per ottenere qualcosa di utilizzabile. Il colpo raccontato nella versione popolare della storia non è affatto un’operazione semplice, e questo cambia molto la prospettiva con cui guardare al presunto pericolo.

Qui sta il punto centrale di tutta la questione, quello che più spesso viene frainteso. Il fatto che una carta comunichi senza contatto fisico con il terminale o con il POS non significa che stia diffondendo nell’aria, indistintamente, tutte le informazioni necessarie a portare a termine una transazione. Sono due cose diverse, anche se il senso comune tende a sovrapporle.

Il canale radio serve a far dialogare due dispositivi a distanza ravvicinata, non a trasformare la carta in un megafono che ripete i propri segreti a chiunque passi. I dati sensibili restano protetti da regole che governano lo scambio, e la trasmissione avviene dentro un perimetro molto più stretto di quanto l’immaginario collettivo lasci intendere. La comunicazione senza contatto, insomma, è una modalità di trasferimento, non un permesso di accesso libero.

Perché la percezione del rischio resta alta

Il divario tra rischio reale e rischio percepito, quando si parla di RFID, è ampio. Le tecnologie che funzionano in modo invisibile generano naturalmente più diffidenza di quelle che si vedono e si toccano, perché manca il riscontro concreto di ciò che sta accadendo. Un cavo lo si osserva, un chip che parla via radio no.

A questo si aggiunge la diffusione capillare dei pagamenti contactless, che ha portato la tecnologia nelle mani di praticamente chiunque, spesso senza alcuna spiegazione su come funzioni davvero. Il risultato è un misto di comodità quotidiana e sospetto latente, con la sensazione che quel gesto rapido sul terminale nasconda qualcosa di poco controllabile. La sicurezza del sistema, però, si gioca sui protocolli che regolano lo scambio, non sulla distanza fisica tra carta e lettore.