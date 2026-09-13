Kena 4,99 con 200GB in 5G: l’offerta winback per gli ex clienti

Chi ha lasciato Kena negli ultimi mesi potrebbe ritrovarsi sul telefono un messaggio piuttosto invitante, perché l’operatore ha appena rimesso in circolazione la Kena 4,99 200GB Limited Edition 5G, offerta winback da 4,99 euro al mese con minuti illimitati, 200 SMS e 200 Giga in quinta generazione. La campagna è partita l’8 settembre 2026 e riguarda soltanto una selezione di ex clienti, quelli che al momento dell’addio avevano lasciato attivi i consensi commerciali.

Rispetto alla proposta circolata nelle settimane precedenti, la Kena 4,99 150 GB 5G TOP, il pacchetto cresce di 50 Giga al mese a parità di prezzo. Il testo dell’SMS è asciutto e va dritto al punto: ritorno in Kena a 4,99 euro al mese, 200 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, nessun costo per attivazione e SIM, con l’invito ad andare sul sito dedicato e inserire il codice ricevuto entro il 21 settembre 2026. Salvo proroghe, quella resta la scadenza.

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Come si attiva e chi può farlo

La procedura passa dal link contenuto nel messaggio, dove va selezionata la voce “scopri subito” e inserito il codice univoco insieme al numero di telefono che ha ricevuto l’invito. Nessuna scorciatoia: il codice coupon non è cedibile, quindi l’attivazione avviene esclusivamente sulla linea destinataria dell’SMS. Serve inoltre la portabilità del numero da qualsiasi altro operatore mobile nazionale.

Per chi non rientra nella selezione restano comunque strade alternative. Sul sito dell’operatore continuano a essere proposte le offerte Operator Attack, cioè Kena 4,99 150 GB Top 5G, sempre a 4,99 euro al mese ma con 150 Giga, e Kena Pack 5G, che include gli stessi contenuti della winback con pagamento semestrale anticipato di 29,99 euro, pari a circa 4,99 euro mensili. Gli stessi bundle si trovano anche nella Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G, in quel caso a 5,99 euro al mese.

Cosa comprende il pacchetto e come va la rete

Nel dettaglio la offerta winback mette a disposizione ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati in 5G con velocità fino a 250 Mbps. Attivazione e SIM o eSIM sono gratuite, quindi la spesa iniziale ammonta a 5 euro, dai quali viene scalato il primo mese anticipato lasciando 0,01 euro di credito residuo.

Kena appoggia la rete TIM in 2G e 4G, mentre il 5G è arrivato il 16 luglio 2025 con velocità limitata fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, lo stesso profilo base previsto da TIM, che sul marchio principale offre anche il profilo Ultra fino a 2 Gbps. In questa promozione l’abilitazione alla quinta generazione è compresa nel prezzo, come accade per tutte le offerte mensili da 5,99 euro in su e per Kena Pack 5G. Va detto che alcuni clienti hanno segnalato ritardi nell’attivazione del 5G, che in certi casi non è scattata insieme all’offerta. Senza copertura o con un dispositivo non compatibile si naviga in 4G, fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il 3G di TIM è spento in tutta Italia dalla metà di ottobre 2022, mentre dal maggio 2022 sulle SIM Kena è stato introdotto il VoLTE.

SIM, eSIM e Giga all’estero

Da gennaio 2025 l’operatore distribuisce le Half SIM Green, EcoSIM in plastica riciclata con dimensione ridotta del 50%, già configurate sulla piattaforma tecnologica TIM con APN automatico, VoLTE e servizi SMS di reperibilità. Dal 5 agosto 2025 esiste anche il formato eSIM, selezionabile online in fase di acquisto. Scegliendo “Ricevi e Attiva da casa” l’identificazione può avvenire tramite Video Selfie, SPID oppure CIE, quest’ultima disponibile dal 24 giugno 2026, con 30 giorni di tempo per completare la procedura.